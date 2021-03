Ibrahimovičius paskelbė apie sugrįžimą į Švedijos rinktinę

Puikų sezoną „Milan“ klube žaidžiantis puolėjas tikino, kad nori padėti rinktinei atrankoje į 2022-ųjų pasaulio čempionatą. Futbolininkas turėtų žaisti ir šiemet vyksiančiose Europos fubolo pirmenybėse.

Z. Ibrahimovičius apie karjeros pabaigą rinktinėje paskelbė dar 2016-aisiais metais.

Tikrą renesansą išgyventantis žaidėjas „Milan“ gretose šiemet per 21 rungtynes įmušė 16 įvarčių.

Švedijos rinktinei jis atstovavo 116 kartų ir pelnė 62 įvarčius.

„Dievo sugrįžimas“, – tokia trumpa žinute socialiname tinkle pasidalijo pats Z. Ibrahimovičius.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0