Hamiltono avarija Nyderlanduose: pagerintas 33 metų „Ferrari“ antirekordas ir gauta bauda kitam etapui

„Ferrari“ pilotas lenktynių pradžioje demonstravo neblogą tempą ir su inžinieriumi svarstė sukti į boksus bei ankstesniu sustojimu bandyti aplenkti priekyje važiavusius varžovus. Visgi, praėjus kelioms minutėms po tų diskusijų L. Hamiltonas trečiajame posūkyje išlėkė iš trasos ir sudaužė bolidą.
🚨| Safety Car
Lewis Hamilton is off crash and out of the race in lap 24.
Cars flooding into the pits. #F1 #NetherlandsGP #DutchGP pic.twitter.com/SHPyygdR5GREKLAMAREKLAMA— Barstool_F1 (@Barstool___F1) August 31, 2025
„Svarsčiau apie tai, kad reikėtų pasukti į boksus anksčiau už artimiausius varžovus, bet tai nereiškia, kad norėjau keistis padangas iš karto po to pokalbio. Tik užsiminiau, kad reikėtų taikyti tokią strategiją. Tuo metu trasoje jaučiausi gerai, padangos irgi dirbo gerai, bet tada nutiko ta avarija, kuri mane užklupo netikėtai. Staiga „pamečiau“ bolido galą ir tai buvo pabaiga. Iki šitos avarijos savaitgalis klostėsi visai neblogai, jaučiau, kad darome progresą. Viską įvertinus, tikrai skaudu šitą etapą baigti tuščiomis“, – sakė L. Hamiltonas.
L. Hamiltonas per pirmąsias 15 lenktynių „Ferrari“ gretose nė karto neiškovojo vietos ant podiumo (sprinto lenktynės čia neskaičiuojamos) ir pagerino prieš 33 metus pasiektą antirekordą. 1992 m. sezone Ivanas Capelli per 14 lenktynių „Ferrari“ komandoje nė karto nelipo ant podiumo. Italas iki šiol buvo daugiausiai lenktynių su „Ferrari“ bolidu įveikęs sportininkas tarp tų pilotų, kurie šiai komandai neiškovojo nė vieno podiumo.
NEW RECORD: Lewis Hamilton now has the most races as a Ferrari F1 driver WITHOUT scoring a Grand Prix podium for the team 😬— Crash.net – Formula 1 (@CRASH_NET_F1) August 31, 2025
Hamilton: 15 races, no podium
Ivan Capelli: 14 races, no podium pic.twitter.com/nvSTOhUO8H
Kitos sezono lenktynės – Italijos GP – jau rugsėjo 7 d. vyks legendinėje „Monzos“ trasoje. Ten L. Hamiltonui svajoti apie podiumą irgi bus sudėtinga, nes britas užsidirbo 5 starto pozicijų baudą už tai, kad per greitai važiavo prieš lenktynes per dvigubą geltonų vėliavų fazę. Teigiama, kad L. Hamiltono greitis buvo tik 20 km/val. mažesnis nei treniruotėje ir teisėjai nusprendė, jog britas šioje situacijoje privalėjo labiau sumažinti greitį.
