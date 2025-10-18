Gineitis šventė pergalę prieš „Napoli“, Jansonas Portugalijoje liko ant suolo

Portugalijos taurės rungtynėse lietuvis Romualdas Jansonas liko ant „Arouca“ klubo suolo, o jo ekipa ir be puolėjo išvykoje 2:1 nugalėjo „Portimonense“ klubą bei žengė į taurės šešioliktfinalį.
Slovėnijos lygoje Artemijus Tutyškinas žaidė startinėje „Celje“ klubo sudėtyje ir nebuvo pakeistas, o jo klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su Liublianos „Olimpija“ klubu.
Čekijos pirmenybėse Artūras Dolžnikovas žaidė 61 minutę, o lietuvio atstovaujamas Olomouco „Sigma“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Karvina“ klubu.
Kitose Čekijos lygos rungtynėse Nojus Audinis žaidė visas rungtynes ir padėjo „Teplice“ klubui namuose taip pat sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Liberec“ klubu.
Antroje Švedijos lygoje Tomas Kalinauskas žaidė 74 minutes, o jo ginamas „Kalmar“ klubas namuose 3:2 nugalėjo „Oddevold“ klubo žaidėjus.
Antroje Japonijos lygoje saugas Vykintas Slivka žaidė nuo 69 minutės, o jo atstovaujamas Tosu „Sagan“ klubas namuose 1:0 palaužė „Blaublitz“ klubo žaidėjus.
Antroje Kinijos lygoje gynėjas Rimvydas Sadauskas žaidė visas rungtynes, 59 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas „Chongqing Tonglianglong“ klubas išvykoje 2:1 įveikė „Dalian K'un City“ klubą.
Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Marius Adamonis liko ant „Sudtirol“ klubo suolo, o jo ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Mantova“ klubu.
Italijos „Serie C“ lygoje ant suolo liko vartininkas Titas Krapikas, o jo atstovaujamas „Gubbio“ klubas namuose 0:2 pralaimėjo „Guidonia“ klubui.
Italijos moterų „Serie A“ lygoje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė iki 69 minutės, o jos ginama „Como“ ekipa išvykoje 0:1 nusileido „Sassuolo“ merginų ekipai.
Belgijos pirmenybėse žaidė Rimantė Jonušaitė ir nors lietuvė nepasižymėjo, jos atstovaujama Briuselio „Anderlecht“ ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su Lježo „Standard“ klubu.
Armėnijos „Premier“ lygoje Matas Vareika žaidė pirmą kėlinį, bet lietuvio klubas Jerevano „Pyunik“ svečiuose 1:2 pralaimėjo „Van“ klubui.
Latvijos pirmenybėse Rolandas Baravykas žaidė visas rungtynes ir padėjo „Grobina“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 0:0 su „Super Nova“ klubu.
Kroatijos pirmenybėse Justas Lasickas liko ant atsarginių suolelio, o jo klubas „Rijeka“ išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Slaven Belupo“ klubu.
