Futbolo šventė prasideda: Kataras – Ekvadoras

Rungtynių eiga:

Rungtynės prasidėjo atviru abiejų rinktinių žaidimu ir jau 5-ąją minutę po standartinės situacijos ekvadoriečiui Ennerui Valenciai pavyko pasinaudoti sumaištimi varžovų baudos aikštelėje ir šis nukreipė galva kamuolį į vartus 0:1. Visgi pasinaudojus VAR sistema ir peržiūrėjus momentą dar kartą, arbitras pakeitė sprendimą ir įvartį anuliavo.

Tas pats E. Valencia pratęsė sėkmingą Ekvadoro rinktinės atkarpą ir 16-ą rungtynių minutę virtęs baudos aikštelėje uždirbo 11 metrų baudinį. Stambulo „Fenerbahce" puolėjas savo progą realizavo ir išvedė Pietų Amerikos ekipą į priekį 0:1.

Kataras ir Ekvadoras iki šiol susitiko tarpusavyje tris kartus, abi komandos laimėjo po vieną kartą, tuo tarpu vienas susitikimas baigėsi lygiosiomis.

Tai yra ketvirtas kartas, kai Ekvadoras varžosi pasaulio futbolo čempionate, tačiau ši rinktinė vos viena kartą 2006 metais iškovojo kelialapį į atkrintamąsias kovas. Visgi pastaroji baigė savo pasirodymą aštuntfinalyje.

Kataras būdami šeimininkais automatiškai pateko į 2022 m. pasaulio futbolo čempionatą, tačiau ši rinktinė taip pat savo vertę įrodė 2019 metais iškovodama Azijos taurę.

2022 m. Pasaulio taurės A grupėje kartu su Kataro ir Ekvadoro rinktinėmis taip pat varžosi Nyderlandai ir Senegalas.

Įdomu tai, kad pasaulio futbolo čempionato šeimininkai iki šiol niekada nepralaimėjo savo pirmų žaistų rungtynių.

Startinės komandų sudėtys:

📄 Starting XI for our 🇶🇦 national team in tonight’s #FIFAWorldCup opener against Ecuador



