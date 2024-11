„Formulės 1“ etapas San Paule: avarijos, chaosas ir įspūdinga Verstappeno pergalė

Prieš šias lenktynes atrodė, kad britas Lando Norrisas („McLaren“) turi auksinę progą stipriai sumažinti M.Verstappeno pranašumą bendroje įskaitoje. L.Norrisas turėjo „pole“ poziciją, o M.Verstappenas po gautos baudos startavo 17-as.

Visgi, situacija greitai pasikeitė. L.Norrisas po starto prarado pirmą vietą britui George‘ui Russellui („Mercedes“), o M.Verstappenas jau pirmame rate aplenkė visą būrį varžovų.

Vėliau esminiu faktoriumi tapo L.Norriso ir G.Russello sprendimas pasukti į boksus.

Tuo metu buvo paskelbta virtualaus saugos automobilio fazė, bet ji pasibaigė vos tik L.Norrisas ir G.Russellas įvažiavo į boksus, tad jie nedaug ką išlošė. Tuo tarpu M.Verstappenas su „Alpine“ pilotais į boksus nesuko ir netrukus tai atsipirko. Po argentiniečio Franco Colapinto („Williams“) avarijos lenktynės buvo sustabdytos.

Raudonos vėliavos metu pilotai galėjo pasikeisti padangas, tad išlošė tas lyderių trejetas, kuris dar buvo nestojęs. Tai leido į pirmą vietą pakilti prancūzui Estebanui Oconui („Alpine“), į antrą – M.Verstappenui ir į trečią – prancūzui Pierre‘ui Gasly („Alpine“).

Po kiek laiko M.Verstappenas aplenkė E.Oconą, važiavo vieną greičiausią ratą po kito ir iškovojo įspūdingą pergalę, kuri praktiškai panaikino intrigą čempionate. Po finišo džiūgavo ir „Alpine“ komanda: E.Oconas išlaikė antrą vietą, P.Gasly – trečią. „Alpine“ per šias lenktynes pelnė 33 taškus, nors iki tol per 20 etapų buvo sukrapštę vos 15 tšk.

L.Norriso nesėkmės vien prasta strategija neapsiribojo. Jis buvo aplenkęs G.Russellą, bet po vienos iš saugos automobilio fazių išvažiavo iš trasos ir iš 4-os vietos nukrito į 7-ą. Komandos draugas australas Oscaras Piastri dar praleido L.Norrisą į 6-ą vietą, kurioje jis ir finišavo. L.Norrisui bei dar keliems pilotams po lenktynių gali būti skirtos baudos už starto procedūrų pažeidimą, kai jie į vieną iš apšilimo ratų pajudėjo degant geltonai šviesai.

G.Russellas galiausiai finišavo 4-as, o monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“) – 5-as. O.Piastri dar gavo 10 baudos sek. už avariją su Liamu Lawsonu („RB“), todėl po finišo nukrito į 8-ą poziciją.

Tai leido į 7-ą vietą pakilti japonui Yuki Tsunodai („RB“). L.Lawsonas atvažiavo 9-as, o paskutinį tašką iškovojo nemažai klydęs Lewisas Hamiltonas („Mercedes“). Meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“) startavo iš aukštesnės vietos už M.Verstappeną, tačiau net nepateko į taškų zoną – atvažiavo 11-as. Kanadietis Lance‘as Strollas („Aston Martin“) dar apšilimo rate įstrigo žvyre, todėl startas buvo kiek nukeltas. Vėliau bolidus daužė F.Colapinto ir ispanas Carlosas Sainzas („Ferrari“).

