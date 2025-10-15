Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

FIBA Čempionų lyga: „MLP Academics“ – „Rytas“ (GYVAI)

2025-10-15 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 19:00

FIBA Čempionų lygoje pirmosios sezono išvykos sulaukė Vilniaus „Rytas“ (1/0).

G.Radzevičius sieks antrosios pergalės Čempionų lygoje (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

0

Giedriaus Žibėno auklėtiniai sieks užimti Vokietijos klubo Heildelbergo „MLP Academics“ (0/1) tvirtovę.

„Rytas“ grupės kovas pradėjo 93:85 nugalėdamas Varšuvos „Legia“ (0/1), o „MLP Academics“ išvykoje 83:89 krito prieš Patrų „Promitheas“ (1/0).

Heidelbergo klubas sezoną pradėjo slogiai ir išlieka be pergalių – visi keturi pralaimėjimai surinkti ir Vokietijos pirmenybių mačuose.

Žymiausias komandos veidas – Eurolygos, Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ir Vokietijos rinktinės patirties turintis Paulas Zipseris, tačiau sunkių traumų turėjęs 31-erių puolėjas ryškaus vaidmens jau nevaidina. Komandos žaidimo vadeles puolime laiko D.J.Horne’as ir Michaelas Weathersas.

Rungtynes, kurios 19.30 val. startuos Vokietijoje, jums sekti padės portalas Krepsinis.net.

