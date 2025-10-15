FIBA Čempionų lyga: „MLP Academics“ – „Rytas“ (GYVAI)

Giedriaus Žibėno auklėtiniai sieks užimti Vokietijos klubo Heildelbergo „MLP Academics“ (0/1) tvirtovę.
„Rytas“ grupės kovas pradėjo 93:85 nugalėdamas Varšuvos „Legia“ (0/1), o „MLP Academics“ išvykoje 83:89 krito prieš Patrų „Promitheas“ (1/0).
Heidelbergo klubas sezoną pradėjo slogiai ir išlieka be pergalių – visi keturi pralaimėjimai surinkti ir Vokietijos pirmenybių mačuose.
Žymiausias komandos veidas – Eurolygos, Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ir Vokietijos rinktinės patirties turintis Paulas Zipseris, tačiau sunkių traumų turėjęs 31-erių puolėjas ryškaus vaidmens jau nevaidina. Komandos žaidimo vadeles puolime laiko D.J.Horne’as ir Michaelas Weathersas.
Rungtynes, kurios 19.30 val. startuos Vokietijoje, jums sekti padės portalas Krepsinis.net.
