Fantastika: Labanauskas parklupdė daugkartinį smiginio pasaulio čempioną

Pirmajame rate D.Labanauskas 6:3 patiesė olandą Michaelą van Gerweną (PDC-2), kuris 2014 m., 2017 m. ir 2019 m. tapo PDC pasaulio čempionu.

Lietuviui tai buvo pirma pergalė prieš M.van Gerweną po trijų nesėkmių iš eilės.

M.van Gerwenas užtikrintai pradėjo mačą ir laimėjo du pirmuosius legus, o vėliau pirmavo ir 3:1. Visgi, nuo tada iniciatyvą visiškai perėmė D.Labanauskas. Lietuvis surengė fantastišką spurtą 5:0 ir nugalėjo, ko gero, geriausią praėjusio dešimtmečio smiginio žaidėją.

