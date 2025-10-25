Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Europos „Trophy“ regbio čempionatas: Lietuva – Lenkija 3:29 (2 kėlinys, tiesioginė vaizdo transliacija)

2025-10-25 14:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 14:00

Lietuvos vyrų regbio rinktinė jau šį šeštadienį 14 val. Šiaulių regbio stadione pradės naują ciklą antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. Nemažai atsinaujinusi Lietuvos rinktinė pirmosiose rungtynės susitiks su šio diviziono nugalėtojos titulą ginančia Lenkijos komanda. Tiesioginę vaizdo transliaciją galėsite stebėti Sportas.lt portale.

Wojciech Szymanski nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvos vyrų regbio rinktinė jau šį šeštadienį 14 val. Šiaulių regbio stadione pradės naują ciklą antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy" divizione. Nemažai atsinaujinusi Lietuvos rinktinė pirmosiose rungtynės susitiks su šio diviziono nugalėtojos titulą ginančia Lenkijos komanda. Tiesioginę vaizdo transliaciją galėsite stebėti Sportas.lt portale.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šlapiame Šiaulių stadione lenkai anksti prispaudė kamuolį įskaitiniame plote, vėliau surengė daar vieną rezultatyvią ataką, pridėjo realizacijos smūgį ir turėjo dviženklį pranašumą (0:12). 27-ą min. pirmuosius 3 taškus Lietuvai pelnė baudos smūgį įspyręs Dovydas Taujanskas (3:12). Deja, kėlinio pabaiga mūsiškiams buvo labai nesėkminga. Lietuviai nerealizavo baudos smūgio, o lenkai ne tik įspyrė baudos smūgį (3:15), bet ir spėjo surengti dar 2 rezultatyvias atakas, kai prispaudė kamuolį įskaitiniame plote ir sėkmingai atliko realizacijos smūgius. Prieš pertrauką komandas skyrė net 26 taškai (3:29).

Lenkai praėjusiame cikle laimėjo visas penkerias rungtynes ir yra arčiausiai pakilimo į aukštesnį divizioną. Į jį pakils geriausia dviejų „Trophy“ ciklų rinktinė.

Lietuviai praėjusiame turnyre užėmė penktąją vietą. Pernai lapkritį Lietuvos regbininkai išvykoje varžovams nusileido 13:40.

Lietuvos rinktinės vyr. trenerio pareigose debiutuos Mantvydas Tveraga. Daug metų Italijoje profesionaliai žaidžiantis regbininkas anksčiau jau yra dirbęs rinktinės trenerių štabe. Jam talkins Dovydas Taujanskas.

Lietuvos regbio rinktinės sudėtis: Mindaugas Simonavičius, Rokas Lipnickas, Nojus Skinulis, Arnas Avlosevičius, Ernestas Vaičiūnas, Armandas Stebrovičius, Domas Kungys, Laurynas Marcinkus, Tautvydas Krasauskas, Dovydas Taujanskas, Julius Melnikas, Domantas Stravinskas, Dainius Tamoliūnas, Kęstutis Karbauskas, Emilis Mikalauskis, Lukas Gylys, Lukas Riškus, Džiugas Stasiūnas, Irmantas Rumbauskas, Tomas Mačiulis, Ugnius Pocius, Elonas Dubovikas, Deividas Jokubauskas.

Lapkričio 1 dieną Lietuvos regbininkai išvykoje žais su Švedija, o lapkričio 15 dieną – svečiuose su iš žemesnio divizioną pakilusia Danija.

