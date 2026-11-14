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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

Europos „Trophy“ regbio čempionatas: Čekija – Lietuva 21:13 (1 kėlinys, tiesioginė vaizdo transliacija)

2026-11-14 21:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 21:40
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Šeštadienį Lietuvos vyrų regbio rinktinė sužais trečiąsias rungtynes Europos čempionato „Trophy“ divizione. 10 tūkst. žiūrovų talpinančiame „Marketa“ stadione Prahoje lietuviai išmėgins jėgas su Čekijos rinktine. Tiesioginę vaizdo transliaciją nuo 21.30 val. galėsite stebėti Sportas.lt portale.

Tubuko nuotr. | Organizatorių nuotr.

Šeštadienį Lietuvos vyrų regbio rinktinė sužais trečiąsias rungtynes Europos čempionato „Trophy“ divizione. 10 tūkst. žiūrovų talpinančiame „Marketa“ stadione Prahoje lietuviai išmėgins jėgas su Čekijos rinktine. Tiesioginę vaizdo transliaciją nuo 21.30 val. galėsite stebėti Sportas.lt portale.

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Rinktinės naująjį ciklą pradėjo skirtingai. Lietuviai namie 7:54 neprilygo Vokietijai ir 22:60 nusileido Švedijai, o čekai šventė dvi pergales išvykoje – 31:28 prieš Švediją ir 52:24 prieš Daniją.

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Lietuvos regbio rinktinės sudėtis:

Lietuva (0 tšk.) po 2 turų yra diviziono autsaiderė, o Čekija (9 tšk.) užima pirmą vietą.

Praėjusiame cikle lietuviai Prahoje buvo sutriuškinti net 5:87. Tai – didžiausias pralaimėjimas Lietuvos regbio rinktinės istorijoje.

Likusias dvi ciklo rungtynes lietuviai žais 2027 m. pavasarį su Malta ir Danija, kuomet ir spręsis mūsiškių likimas „Trophy“ divizione.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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