TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Europos taurė: „Lietkabelis“ – „Turk Telekom“ (TIESIOGIAI)

2025-11-12 19:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 19:15

J.Morrisas sieks antrosios pergalės Europos taurėje (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

0

Nenado Čanako auklėtiniai namie priims serbo trumpai treniruotą Ankaros „Turk Telekom“ (4/2) klubą.

„Lietkabelis“ Europos taurėje pralaimėjo jau penkis kartus paeiliui, o turkai startavo dviem nesėkmėmis, bet šiuo metu fiksuoja keturių pergalių seriją.

„Turk Telekom“ treniruoja Erdemas Canas, rezultatyviausiai komandoje rungtyniauja Kroatijos pilietybę turintis Jaleenas Smithas (14 taškų per rungtynes), jam solidžiai talkino Europos čempionate Juodkalnijos garbę gynę Kyle’as Allmanas (12,8 taško) ir Marko Simonovičius (10,3 taško, 4,2 atkovoto kamuolio).

Rungtynes, kurios Panevėžyje startuos 19.45 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.

