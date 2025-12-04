Europos taurė: „Lietkabelis“ – „Lions“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Lietuvos klubas kol kas su 2 pergalėmis ir 6 nesėkmėmis už ima devintą vietą grupėje, o „Lions“ laimėjusi kartą daugiau, yra septinta.
Primename, kad „Lions“ gretose yra būrys lietuvių: komandos vadovas – Martynas Purlys, biure dirba Justinas Liaudinskas, trenerių štabe be Tautvydo Sabonio yra dar keli lietuviai.
20 valandą prasidėsiantį mačą sekite Krepsinis.net.
Rungtynių eiga:
Dovis Bičkauskis ir Jamelas Morrisas išvedė „Lietkabelį“ į priekį 5:1. Tiesa, svečiai ėmė artėti (6:7), o Kameronas McGusty rezultatą persvėrė – 8:7. Komandos apsikeitė keliomis tiksliomis atakomis, „Lions“ liko priekyje (14:11), baudų pro šalį Tautvydo Sabonio kariauna taip pat nešvaistė – 16:11. Rezultatą švelninti ėmė Fardawsas Aimaqas bei Paulius Danusevičius (15:16), o po pirmo kėlinio ir Justo Furmanavičiaus metimo „Lietkabelis“ pirmavo 17:16.
