Europos taurė: „Lietkabelis“ – Budučnost“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Iki šiol panevėžiečiai iškovojo vieną pergalę – pirmajame ture prieš Stambulo „Bešiktaš“, o vėliau klupo prieš Chemnico „Niners“, Ulmo „Ratiopharm“, Brego Burgo JL.
„Budučnost“ laimėjo dukart – prieš Londono „Lions“ bei Atėnų „Panionios“, bet nusileido Trento „Dolomiti Energia“ bei Ankaros „Turk Telekom“.
Rungtynių pradžia – 19 valandą, jas stebėkite Krepsinis.net ir TV6.
