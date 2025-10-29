Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Europos taurė: „Lietkabelis“ – Budučnost“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-10-29 18:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 18:30

Europos taurėje Panevėžio „Lietkabelio“ laukia dar vienas iššūkis – akistata su Podgoricos „Budučnost“ klubu.

Europos taurėje Panevėžio „Lietkabelio“ laukia dar vienas iššūkis – akistata su Podgoricos „Budučnost“ klubu.

0

Iki šiol panevėžiečiai iškovojo vieną pergalę – pirmajame ture prieš Stambulo „Bešiktaš“, o vėliau klupo prieš Chemnico „Niners“, Ulmo „Ratiopharm“, Brego Burgo JL.

„Budučnost“ laimėjo dukart – prieš Londono „Lions“ bei Atėnų „Panionios“, bet nusileido Trento „Dolomiti Energia“ bei Ankaros „Turk Telekom“.

Rungtynių pradžia – 19 valandą, jas stebėkite Krepsinis.net ir TV6.

