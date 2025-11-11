Europos taurė: „Hapoel“ – „Neptūnas“ (GYVAI)

Rungtynes praleis Lietuvos klubo lyderis Arnas Velička, kuris treniruotėje susižeidė klubo sąnarį.
Jeruzalės klubas šiuo metu taip pat skaičiuoja trijų pergalių seriją.
Vienus Europos taurės favoritų, „Hapoel“, į priekį veda Jaredas Harperis, fiksuojantis 19,3 taško ir 24,2 naudingumo balo vidurkius.
Rungtynių startas – 21.30 val. Jų eigą kviečiame sekti tinklalapyje Krepsinis.net.
Rungtynės prasidėjo aukštu tempu ir po keturių paeiliui Donato Tarolio taškų „Neptūnas“ įgijo 5 taškų persvarą – 11:6. Visgi į tai šeimininkų teisėmis žaidžiantis „Hapoel“ atsakė 8 taškais (14:11), bet Arnas Beručka, Rihardas Lomažas ir Zane'as Watermanas vėl vedė komandą į priekį – 20:17. Po pirmųjų 10 minučių „Hapoel“ pavyko įgyti minimalią persvarą – 29:28.
