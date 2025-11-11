 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Europos taurė: „Hapoel“ – „Neptūnas“ (GYVAI)

2025-11-11 21:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 21:00

Trijų pergalių seriją Europos taurėje fiksuojantis Klaipėdos „Neptūnas“ (3/3) Belgrade susitinka su Jeruzalės „Hapoel“ (4/2).

Beručka (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Trijų pergalių seriją Europos taurėje fiksuojantis Klaipėdos „Neptūnas“ (3/3) Belgrade susitinka su Jeruzalės „Hapoel“ (4/2).

Rungtynes praleis Lietuvos klubo lyderis Arnas Velička, kuris treniruotėje susižeidė klubo sąnarį.

Jeruzalės klubas šiuo metu taip pat skaičiuoja trijų pergalių seriją.

Vienus Europos taurės favoritų, „Hapoel“, į priekį veda Jaredas Harperis, fiksuojantis 19,3 taško ir 24,2 naudingumo balo vidurkius.

Rungtynių startas – 21.30 val. Jų eigą kviečiame sekti tinklalapyje Krepsinis.net.

Rungtynės prasidėjo aukštu tempu ir po keturių paeiliui Donato Tarolio taškų „Neptūnas“ įgijo 5 taškų persvarą – 11:6. Visgi į tai šeimininkų teisėmis žaidžiantis „Hapoel“ atsakė 8 taškais (14:11), bet Arnas Beručka, Rihardas Lomažas ir Zane'as Watermanas vėl vedė komandą į priekį – 20:17. Po pirmųjų 10 minučių „Hapoel“ pavyko įgyti minimalią persvarą – 29:28.

