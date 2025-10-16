Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Europos moterų rankinio čempionato atranka: Serbija – Lietuva (GYVAI)

2025-10-16 17:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 17:30

Lietuvos moterų rankinio rinktinė ketvirtadienį pradės kovą dėl vietos 2026 m. Europos čempionate. 5-osios atrankos grupės pirmojo turo mače lietuvės Belgrade susitiks su Serbijos rinktine. Rungtynių eigą nuo 19 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.

Lietuvos moterų rankinio rinktinė | rankinis.lt nuotr.

Lietuvos moterų rankinio rinktinė ketvirtadienį pradės kovą dėl vietos 2026 m. Europos čempionate. 5-osios atrankos grupės pirmojo turo mače lietuvės Belgrade susitiks su Serbijos rinktine. Rungtynių eigą nuo 19 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.

TIESIOGIAI
s.
Serbija - Lietuva

Kovo mėnesį Rumunijoje vykusios burtų traukimo ceremonijos metu Lietuvai teko viena sudėtingiausių šio atrankos etapo grupių: be Serbijos rinktinės šioje grupėje taip pat yra Švedijos bei Ukrainos rankininkės, o į Europos čempionatą pateks pirmos dvi kiekvienos grupės komandos bei keturios iš šešių geriausios trečią vietą užėmusios rinktinės, kurių rezultatas skaičiuosis tik su pirmas dvi vietas užėmusiomis varžovėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Serbės 2013 m. tapo pasaulio vicečempionėmis, o 2012 m. Europos čempionate užėmė 4-ą vietą. Dabartinė Serbijos rankininkių karta tokių įspūdingų rezultatų nedemonstruoja, tačiau vis tiek reguliariai patenka į pasaulio bei Europos čempionatus. 2023 m. pasaulio čempionate ir 2024 m. Europos čempionate serbės buvo 21-os, o jau po kiek daugiau nei mėnesio startuos 2025 m. planetos pirmenybėse.

Lietuvės po vieną kartą per istoriją yra patekusios į pasaulio ir Europos čempionatų finalinius etapus. 1993 m. planetos pirmenybėse lietuvės buvo 13-os, o 1996 m. Europos čempionate užėmė 12-ą vietą.

Ketvirtadienį atrankos rungtynėse žais ir kitos dvi grupės komandos: švedės namuose priims Ukrainos komandą, kurios vėliau keliaus į Slovakiją ir ten sekmadienį sužais savo namų rungtynes prieš Serbijos ekipą.

Sekmadienį lietuvės prieš Švedijos rinktinę žais Šiaulių arenoje, rungtynių pradžia – 16:00 val.

