Europos moterų rankinio čempionato atranka: Serbija – Lietuva 12:8 (1 kėlinys, GYVAI)

Kovo mėnesį Rumunijoje vykusios burtų traukimo ceremonijos metu Lietuvai teko viena sudėtingiausių šio atrankos etapo grupių: be Serbijos rinktinės šioje grupėje taip pat yra Švedijos bei Ukrainos rankininkės, o į Europos čempionatą pateks pirmos dvi kiekvienos grupės komandos bei keturios iš šešių geriausios trečią vietą užėmusios rinktinės, kurių rezultatas skaičiuosis tik su pirmas dvi vietas užėmusiomis varžovėmis.
Serbės 2013 m. tapo pasaulio vicečempionėmis, o 2012 m. Europos čempionate užėmė 4-ą vietą. Dabartinė Serbijos rankininkių karta tokių įspūdingų rezultatų nedemonstruoja, tačiau vis tiek reguliariai patenka į pasaulio bei Europos čempionatus. 2023 m. pasaulio čempionate ir 2024 m. Europos čempionate serbės buvo 21-os, o jau po kiek daugiau nei mėnesio startuos 2025 m. planetos pirmenybėse.
Lietuvės po vieną kartą per istoriją yra patekusios į pasaulio ir Europos čempionatų finalinius etapus. 1993 m. planetos pirmenybėse lietuvės buvo 13-os, o 1996 m. Europos čempionate užėmė 12-ą vietą.
Ketvirtadienį atrankos rungtynėse žais ir kitos dvi grupės komandos: švedės namuose priims Ukrainos komandą, kurios vėliau keliaus į Slovakiją ir ten sekmadienį sužais savo namų rungtynes prieš Serbijos ekipą.
Sekmadienį lietuvės prieš Švedijos rinktinę žais Šiaulių arenoje, rungtynių pradžia – 16:00 val.
