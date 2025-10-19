Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Europos moterų rankinio čempionato atranka: Lietuva – Švedija (GYVAI)

2025-10-19 14:30
2025-10-19 14:30

Lietuvos moterų rankinio rinktinė sekmadienį pratęs kovą dėl vietos 2026 m. Europos čempionate. 5-osios atrankos grupės antrojo turo mače Šiauliuose lietuvės priims Švedijos rinktinę. Rungtynių eigą nuo 16 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.

Serbių ir lietuvių rungtynės | Organizatorių nuotr.

0

TIESIOGIAI
s.
Lietuva - Švedija

Abi rinktinės atranką pradėjo skirtingai. Lietuvės pirmajame ture išvykoje 33:42 pralaimėjo Serbijai, o švedės savo arenoje 33:25 nugalėjo ukrainietes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Švedės pastaraisiais metais yra viena stipriausių pasaulio rinktinių, nors medalių stambiausiose varžybose jos laukia jau 15 metų. Tiek Tokijo, tiek Paryžiaus olimpinėse žaidynėse švedės užėmė 4-ąsias vietas. 4-os jos buvo ir 2023 m. pasaulio čempionate, o 2022 m. ir 2024 m. Europos čempionatuose užėmė 5-ąsias pozicijas.

Švedėms atranka į Europos čempionatą yra geras pasiruošimas startui pasaulio čempionate, kurį ši rinktinė pradės jau lapkričio 27 d.

Lietuvės po vieną kartą per istoriją yra patekusios į pasaulio ir Europos čempionatų finalinius etapus. 1993 m. planetos pirmenybėse lietuvės buvo 13-os, o 1996 m. Europos čempionate užėmė 12-ą vietą.

Į Europos čempionatą pateks pirmos dvi kiekvienos grupės komandos bei keturios iš šešių geriausios trečią vietą užėmusios rinktinės, kurių rezultatas skaičiuosis tik su pirmas dvi vietas užėmusiomis varžovėmis.

Atranka bus pratęsta 2026 m. kovo mėnesį, kai lietuvės sužais dvejas rungtynes su Ukrainos rinktine.

