Pirmajame ketvirtfinalyje 19 val. Lietuvos laiku Sankt Peterburge susikaus Ispanija ir Šveicarija.

Mačo eigą sekite kartu su portalu tv3.lt

Šveicarai A grupėje liko treti, o aštutfinalio mače sensacingai po 11 m. baudinių serijos eliminavo pasaulio čempionus prancūzus.

O Ispanai E grupėje liko antri, o aštuntfinalio etape tikrame trileryje po pratęsimo net 5:3 palaužė kroatus.

RUNGTYNIŲ EIGA:

Pirmasis kėlinys:

45 min. Per likusį laiką niekas aikštėje nepakito. Ryškių progų neturėjo abi rinktinės, vis dėlto rikošetas lėmė, kad ispanai po pirmojo kėlinio priekyje 1:0.

36 min. Šveicarija gana pavojingai smūgiavo galva. Bet aikštėje futbolas gana ramus.

25 min. Geras C.Azpiliquetos šansas! Po kampinio galva smūgiavusio ispano kamuolį saugiai į rankas gaudo vartininkas Y.Sommeris.

21 min. Pirmasis keitimas. Šveicarų puolėjas Breelio Embolo dėl raumens traumos priverstas palikti aikštę. Jį keičia Rubenas Vargasas.

17 min. Šveicarai vis turi neblogų šansų suregzti pavojingas atakas, bet lemiamu metu pritrūksta tikslumo.

🇪🇸 Spain have now scored 11 goals in their last 3 #EURO2020 games 🔥



More to come? pic.twitter.com/qKkrYJx5uL