Europos čempionato startas: Lietuva – Didžioji Britanija (41:33, po 2 kėl., tiesioginė transliacija)

Tai tuo pačiu bus ir Europos čempionato atidarymo dvikova.
Paskutinį kartą šios dvi rinktinės tarpusavyje Senojo žemyno pirmenybėse susitiko 2011 metais ir tuomet mūsiškiai laimėjo rezultatu 80:69.
Pasirengimo cikle Didžiojo Britanija laimėjo vienas rungtynes iš penkių, o lietuviai iš septynių žaistų laimėjo šešias.
Rungtynės prasidės 13:30 val. ir jos tiesioginę transliaciją galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
T. Sedekerskis prametė pirmas baudas, o britai startavo 5:0. R. Jokubaitis ir T. Sedekerskis atidarė lietuvių sąskaitą, M. Normantas pridėjo baudas – 8:5. Britų puolimui strigus, L. Birutis dėjimu didino persvarą – 17:8. Po pirmo kėlinio Lietuva pirmavo 23:15.
Baudomis ir Ą. Tubelio taškais lietuviai atitrūko 30:18. A. Yeboah 7 taškais sumažino skirtumą – 25:33, dar dvitaškį pridėjo D. Akinas – 27:33. Po pertraukėlių J. Valančiūnas grąžino dviženklę persvarą – 37:27. Po dviejų kėlinių Lietuva pirmavo 41:33.
