Susitikimas Amsterdame prasidės 22 val. Lietuvos laiku.

Nyderlandų rinktinė po fiasko, kai nepateko ne tik į 2016 Europos čempionatą, bet ir į 2018 Pasaulio fubolo pirmenybes, pasirengusi iššūkiams.

Suburta ambicinga ir gana pajėgi komanda. Jie yra neabejotini grupės favoritai.

Bet ir Ukraina turi savų ginklų. Andrejaus Ševčenkos auklėtiniai demonstravo labai solidų žaidimą atrankoje ir yra pasirengę nustebinti ir čempionate.

Nyderlandų ir Ukrainos rinktinės oficialiuose turnyruose susitiks pirmąjį kartą. Prieš dešimtmetį komandos yra tik kelis sykius žaidusios tarpusavyje draugiškuose mačuose.

Tada vienas susitikimas baigėsi lygiosiomis, o antrąjį laimėjo Nyderlandai.

Rungtynių eiga:

Pirmasis kėlinys:

45 min. Žiūrovai pirmajame kėlinyje išvydo puikų futbolą, bet nei viena iš komandų kol kas pasižymėti nepavyko. Rezultatas lieka 0:0.

40 min. Nyderlandai vis grasina Ukrainos vartams, bet niekaip nepavyksta pralaužti vartininko Georgijaus Bušhano sienos. Puikiai jis atrėmė G. Wijanludmą smūgį.

Vėliau puikios progos įmušti neišnaudojo D. Dumfriesas. Nyderlandai švaisto progas...

29 min. Po šiokio toko atokvėpio žaidimas vėl tampa atviras – atakomis keičiasi abi rinktinės, tačiau gynybos įveikti nepavyksta. Tačiau žiūrovams toks futbolas turėtų patikti. Vyrauja greitas, atviras ir techniškas futbolas.

🇺🇦 Bushchan denies the hosts again! Van Aanholt close to breaking the deadlock this time...#EURO2020 https://t.co/I3ERgF4A1n pic.twitter.com/QTIIYOxzqm