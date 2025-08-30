Europos čempionatas: Lietuva – Vokietija (72:83, po 3 kėl., tiesioginė transliacija)

Abi rinktinės iki šiol grupės etape Suomijoje nepralaimėjo.
Vokiečiai iki šiol įveikė Juodkalniją ir Švediją, o mūsiškiai nugalėjo britus ir tą pačią Juodkalniją.
Paskutinį kartą šios komandos tarpusavyje žaidė 2022 metų Europos čempionate ir tada dramatiškai laimėjo Vokietija.
Rungtynės prasidės 13:30 val. ir jos transliaciją galėsite sekti Sportas.lt portale.
T. Sedekerskis pelnė pirmus lietuvių taškus, bet vokiečiai startavo 10:2. J. Valančiūnas ir T. Sedekerskis sumažino skirtumą, o M. Normantas pirmąkart išvedė Lietuvą į priekį – 15:13. Vis tik D. Schroderis surinko taškus su pražanga ir vėl truktelėjo vokiečius – 24:18. Kėlinį tritaškiu uždarė M. Lo ir Lietuva atsiliko 20:32.
D. Theisas didino vokiečių persvarą – 36:21, bet lietuviai atsakė gynyba ir priartėjo – 26:36. Po trečios J. Valančiūno pražangos jį pakeitė L. Birutis, o R. Jokubaitis tempė komandą – 31:40. Už D. Schroderio nesportinę T. Sedekerskis pelnė tašką, bet varžovas atsigriebė dėjimu – 36:44. Vokiečiai greitai pabėgo iki 50:36, tačiau Ą. Tubelis ir D. Sirvydis sumažino deficitą iki 45:50.
Lietuva po dviejų kėlinių atsiliko 47:55.
Po pertraukos J. Valančiūnas ir R. Jokubaitis priartino lietuvius, bet F. Wagneris vėl atstatė dviženklį skirtumą – 63:53. Vokiečiai buvo nutolę 79:60, tačiau lietuviai spurtavo 10:0 ir sumažino atsilikimą – 70:79. Vis tik I. Bonga tritaškiu uždarė trečią ketvirtį – 72:83.
