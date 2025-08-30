Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Europos čempionatas: Lietuva – Vokietija (72:83, po 3 kėl., tiesioginė transliacija)

2025-08-30 14:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 14:03

Lietuvos rinktinė šiandien Europos čempionato rungtynėse susitinka su Vokietijos nacionaline komanda.

Jokubaitis | BNS nuotr.

Lietuvos rinktinė šiandien Europos čempionato rungtynėse susitinka su Vokietijos nacionaline komanda.

2

Abi rinktinės iki šiol grupės etape Suomijoje nepralaimėjo.

Vokiečiai iki šiol įveikė Juodkalniją ir Švediją, o mūsiškiai nugalėjo britus ir tą pačią Juodkalniją.

Paskutinį kartą šios komandos tarpusavyje žaidė 2022 metų Europos čempionate ir tada dramatiškai laimėjo Vokietija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynės prasidės 13:30 val. ir jos transliaciją galėsite sekti Sportas.lt portale.

T. Sedekerskis pelnė pirmus lietuvių taškus, bet vokiečiai startavo 10:2. J. Valančiūnas ir T. Sedekerskis sumažino skirtumą, o M. Normantas pirmąkart išvedė Lietuvą į priekį – 15:13. Vis tik D. Schroderis surinko taškus su pražanga ir vėl truktelėjo vokiečius – 24:18. Kėlinį tritaškiu uždarė M. Lo ir Lietuva atsiliko 20:32.

D. Theisas didino vokiečių persvarą – 36:21, bet lietuviai atsakė gynyba ir priartėjo – 26:36. Po trečios J. Valančiūno pražangos jį pakeitė L. Birutis, o R. Jokubaitis tempė komandą – 31:40. Už D. Schroderio nesportinę T. Sedekerskis pelnė tašką, bet varžovas atsigriebė dėjimu – 36:44. Vokiečiai greitai pabėgo iki 50:36, tačiau Ą. Tubelis ir D. Sirvydis sumažino deficitą iki 45:50.

Lietuva po dviejų kėlinių atsiliko 47:55.  

Po pertraukos J. Valančiūnas ir R. Jokubaitis priartino lietuvius, bet F. Wagneris vėl atstatė dviženklį skirtumą – 63:53. Vokiečiai buvo nutolę 79:60, tačiau lietuviai spurtavo 10:0 ir sumažino atsilikimą – 70:79. Vis tik I. Bonga tritaškiu uždarė trečią ketvirtį – 72:83.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

