Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Europos čempionatas: Lietuva – Švedija (15:21, po 1 kėl., TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-09-03 15:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 15:30

Lietuvos (3/1)rinktinė šiandien sužais paskutines Europos čempionato grupės rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Tamperėje susitiks su Švedijos (1/3) nacionaline komanda.

Lietuvos (3/1)rinktinė šiandien sužais paskutines Europos čempionato grupės rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Tamperėje susitiks su Švedijos (1/3) nacionaline komanda.

REKLAMA
0

Tai bus pirmasis šių komandų susitikimas per moderniojo Europos čempionato istoriją.

Mūsiškiams tai bus pirmosios rungtynės po to, kai paaiškėjo, kad Rokas Jokubaitis šiame čempionate nebežais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuva šiuo metu grupėje užima antrąją vietą ir jau turi garantuotą poziciją aštunfinalyje. Švedai taip pat turi  bilietą į kitą etapą.

REKLAMA
REKLAMA

Rungtynės prasidės 16:30 val. ir jos tiesioginę transliaciją galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.  

Lietuviai startavo sunkiai ir po P. Larssono bei L. Hakansono taškų atsiliko 2:8. M. Normantas priverstinai paliko aikštę dėl čiurnos traumos, o deficitas išaugo – 4:12. G. Radzevičius pataikė tritaškį, R. Giedraitis pridėjo dvitaškį – 11:14. Po pirmo kėlinio Lietuva atsiliko 15:21.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų