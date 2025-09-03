Europos čempionatas: Lietuva – Švedija (15:21, po 1 kėl., TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Tai bus pirmasis šių komandų susitikimas per moderniojo Europos čempionato istoriją.
Mūsiškiams tai bus pirmosios rungtynės po to, kai paaiškėjo, kad Rokas Jokubaitis šiame čempionate nebežais.
Lietuva šiuo metu grupėje užima antrąją vietą ir jau turi garantuotą poziciją aštunfinalyje. Švedai taip pat turi bilietą į kitą etapą.
Rungtynės prasidės 16:30 val. ir jos tiesioginę transliaciją galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
Lietuviai startavo sunkiai ir po P. Larssono bei L. Hakansono taškų atsiliko 2:8. M. Normantas priverstinai paliko aikštę dėl čiurnos traumos, o deficitas išaugo – 4:12. G. Radzevičius pataikė tritaškį, R. Giedraitis pridėjo dvitaškį – 11:14. Po pirmo kėlinio Lietuva atsiliko 15:21.
