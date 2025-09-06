Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Europos čempionatas: Lietuva – Latvija (47:37, po 2 kėl., TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-09-06 18:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 18:53

Lietuvos rinktinė šiandien žais Europos čempionato aštuntfinalio rungtynes. Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda susitinka su Latvijos krepšininkais.

Lietuvos rinktinė šiandien žais Europos čempionato aštuntfinalio rungtynes. Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda susitinka su Latvijos krepšininkais.

Mūsiškiai B grupės kovose užėmė antrąją vietą, o latviai liko treti.

Paskutinį kartą šios komandos tarpusavyje oficialias rungtynes žaidė 2023 metų pasaulio čempionate, kai dvikovą dėl penktosios vietos latviai laimėjo 98:63.

Šios komandos tarpusavyje žaidė rugpjūčio mėnesį draugiškas rungtynes, tada Lietuva laimėjo po pratęsimo 109:105.

Šios poros laimėtoja ketvirtfinalyje žais su Graikijos ir Izraelio mačo nugalėtoju.

Rungtynės Rygoje prasidės 18:30 val. ir jos eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.

Ą. Tubelis ir du A. Veličkos tritaškiai išvedė lietuvius į priekį 10:3. M. Blaževičius dėjimu didino skirtumą – 18:10, o K. Porzingis atsakė metimais ir tritaškiu – 13:18. Kėlinio pabaigoje D. Sirvydis ir A. Velička prasiveržimais dar labiau atitrūko. Po pirmo kėlinio Lietuva pirmavo 28:18.  

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

