Eurolygos žaidėjai rinktinėse: ar problemų turime tik Lietuvoje?

Lietuvoje daugiausiai diskusijų sukėlė tai, kiek Eurolygos žaidėjų galėjo ar negalėjo rungtyniauti nacionalinėje komandoje. Krepsinis.net kviečia pažvelgti, kurie Eurolygos krepšininkai padėjo savo šalies rinktinėms, o kurie galėjo, bet jų nebuvo.
Italijos rinktinė šiame „lange“ sulaukė trijų Eurolygos žaidėjų pagalbos: Gabriele Procida (Madrido „Real“), Stefano Tonutas (Milano „EA7 Emporio Armani“) ir Nico Mannionas („EA7 Emporio Armani“) padėjo įveikti lietuvį, bet nusileido islandams.
S.Tonutas ir G.Procida sužaidė abejas rungtynes – sužaidė vidutiniškai po 28 minutes. Tuo tarpu N.Mannionas prisijungė tik rungtynėms Klaipėdoje ir taip pat ant parketo praleido 28 minutes, per kurias pelnė 15 taškų ir surinko 12 naudingumo balų. S.Tonuto vidurkiai siekė 8 taškus ir 10 balų, o G.Procida žibėjo su 20 taškų ir 16 balų statistika.
S.Tonutas šiame sezone Eurolygoje praktiškai nežaidžia – 4 rungtynes ir 9 minučių vidurkis. N.Mannionas irgi yra rotacijos žaidėjas – 12,5 min. per susitikimą. Tuo tarpu G.Procida su „Real“ apranga apskritai sužaidė vos 8 minutes šiame sezone pajėgiausiame klubiniame turnyre.
Italai iš Eurolygos žaidėjų galėjo turėti gerokai daugiau pavardžių: Dariusas Thompsonas, Nicolo Melli, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Saliou Niangas, Mouhametas Dioufas, Nicola Akele ir Alessandro Pajola – visi jie gynė šalies garbę Europos čempionate.
Didžiosios Britanijos rinktinė prieš islandus pasikvietė Quinną Ellisą. „EA7 Emporio Armani“ gynėjas sužaidė 28 minutes, įmetė 16 taškų ir surinko 21 naudingumo balą, taip padėdamas britams nugalėti islandus. Eurolygos naujokas turi svarbų vaidmenį savo klube, kur Eurolygoje per 25 minutes fiksuoja 7,7 taško ir 10,2 naudingumo balo vidurkius.
Serbijos nacionalinėje komandoje turėjo Eurolygos žaidėjų: Stefanas Milijenovičius (Belgrado „Crvena Zvezda“), Ognjenas Dobričius („Crvena Zvezda“), Aleksa Radanovas (Miuncheno „Bayern“), Nemanja Dangubičius (Dubajaus „Dubai“).
A.Radanovas šiame sezone Eurolygoje apskritai nežaidė nė minutės, S.Miljenovičius sužaidė 8 mačus (8 min., 2,3 tšk., 2,7 naud. bal.), N.Dangubičius – 5 (7 min., 1,6 tšk., 0,2 naud. bal.), o didesnį vaidmenį turi tik O.Dobričius, kuris rungtyniauja po 17 minučių, fiksuoja 7,6 taško, 2,9 atkovoto kamuolio ir 8 naudingumo balo vidurkius.
„Lange“ S.Milijenovičius pasižymėjo 12,5 taško ir 15 naudingumo balų per 25 minutes vidurkiais ir buvo geriausias iš Eurolygos žaidėjų savo komandoje. N.Dangubičius (22 min., 5 tšk., 0 naud. bal.), A.Radanovas (2 min., 0 tšk., -1 naud. bal.) ir O.Dobričius (28 min., 2 tšk., 11 naud. bal.) nebuvo tokie pastebimi puolime.
Serbija turi visą būrį Eurolygos žaidėjų: Marko Guduričius, Filipas Petruševas, Aleksa Avramovičius, Stefanas Jovičius, Nikola Milutinovas, Vasilije Micičius ir Vanja Marinkovičius gynė rinktinės garbę Senojo žemyno pirmenybėse. Nepaisant to, kad Serbija neturėjo eilės ryškiausių krepšininkų, laimėjo abejas rungtynes.
Turkija irgi laimėjo dvejas rungtynes ir jiems padėjo Tarikas Biberovičius, Onuralpas Bitimas (abu Stambulo „Fenerbahče“), Šehmusas Hazeras, Ercanas Osmani, Erkanas Yilmazas (visi Stambulo „Anadolu Efes“), Omeras Yurtsevenas (Atėnų „Panathinaikos“), Anadolu Efes“), Sertačas Šanli („Dubai“).
O.Bitimas rungtyniavo viename mače (14 min., 5 tšk., 2 naud. bal.) ir gavo traumą, todėl antrose rungtynėse jo nebuvo. Spindėjo T.Biberovičius (24 min., 18 tšk., 15,5 naud. bal.), jam puikiai talkino S.Hazeras (22 min., 13 tšk., 15 naud. bal.), pastebimas buvo ir S.Šanli (14 min., 8 tšk., 13 naud. bal.) bei O.Yurtsevenas (17 min., 8 tšk., 10,5 naud. bal.), neįprastai blankus buvo E.Osmani (15 min., 5,5 tšk., 6 naud. bal.), o E.Yilmazas atliko epizodinį vaidmenį, kokį turi ir klube Eurolygoje – vid. 10 min., 0 tšk., 2 naud. bal.
T.Biberovičius yra svarbus Šarūno Jasikevičiaus sistemoje – per mačą žaidžia po 21 minutę (7,5 tšk., 2,6 naud. bal.), O.Bitimas gauna pasireikšti vos po 9 minutes (2,3 tšk., 1,8 naud. bal.), o S.Šanli Dubajaus klube irgi yra statistas (8 min., 1,5 tšk., 0,2 naud. bal.) kaip E.Yilmazas (5 min., 1 tšk., 0,6 naud. bal.) bei Š.Hazeras (8 min., 1,3 tšk., -0,5 naud. bal.) „Anadolu Efes“ ekipoje. Tuo tarpu E.Osmani (28 min., 12,5 tšk., 13,7 naud. bal.) yra svarbus žaidėjas savo klube, vaidmenį PAO turi ir O.Yurtsevenas – 17 min., 8,8 taško ir 12,1 naudingumo balo Eurolygoje.
Graikija atrankoje turėjo daug Eurolygos žaidėjų: Alexandros Samodurovas, Vassilis Toliopoulos, Panagiotis Kalaitzakis (visi „Panathinaikos“), Giannoulis Larentzakis, Kostas Papanikolaou, Kostas Antetokounmpo (visi Pirėjo „Olympiacos“).
Čia iškart galima pasakyti, kad 5 iš 6 žaidėjų Eurolygoje rungtyniauja labai nedaug – tik K.Papanikolaou (12 min.) turi daugiau laiko pasireikšti OLY gretose, bet jo žaidybinis laikas šiame sezone labai smukęs. A.Samadurovas žaidžia po 6 minutes (7 mačai), V.Toliopoulos 6,5 minutės (2 susitikimai), P.Kalaitzakis 6 minutės (7 rungtynės), K.Antetokounmpo 5 minutės (3 mačai), G.Larentzakis 4 minutės (2 rungtynės). Akivaizdu, kad Graikija rėmėsi tais žaidėjais, kurie savo klubuose yra tik epizodiniai žaidėjai.
Abi pergalės pasiektos ir be Tylerio Dorsey, Kosto Slouko ir Konstantino Mitoglou, kurie padėjo Europos čempionate laimėti bronzos medalius. Graikišką pasą turi ir OLY įžaidėjas Thomasas Walkupas, dėl traumos pirmenybėse nežaidė, bet ten būtų buvęs Nikos Rogkavapolous.
Puiki proga atrankoje buvo pasirodyti buvo G.Larentzakiui, kuris rinko 16,5 taško ir 16,5 naudingumo balo per 21 minutę. A.Samodurovas per 24 minutes pelnydavo po 14 taškų ir 20 balų. Vieną susitikimą sužaidė K.Papanikolaou – 10 taškų ir 12 balų per 27 minutes. Vienai dvikovai atvyko ir K.Antetokounmpo (6 tšk., 9 naud. bal. per 17 min.).
Sakartvelo rinktinėje žaidė vienintelis Eurolygos žaidėjas – Barselonos „Barcelona“ veteranas Tornike Shengelia. Puolėjas rungtyniavo po 28 minutes, pelnė 13,5 taško ir rinko po 10 balų, bet karvelai pralaimėjo abu mačus. Teoriškai Kamaras Baldwinas galėjo ginti šios šalies garbę, bet Miuncheno „Bayern“ amerikiečio rinktinėje nebuvo, nes yra traumuotas.
T.Shengelia iš kitų „lange“ žaidusių Eurolygos žaidėjų išsiskiria tuo, kad turi svarbų vaidmenį savo klube – rungtyniauja po 24 minutes ir visus 13 mačų pradėjo startiniame penketuke. 34-erių veteranas kitą dieną po Eurolygos mačo jau rungtyniavo Sakartvelo rinktinėje.
Ispanija turėjo savo sudėtyje Izaną Almansą („Real“), kuris Eurolygoje yra sužaidęs vos 2 mačus (vid. 5 min., 1 tšk., -1 naud. bal.) ir jokio vaidmens Madrido ekipoje neturi. Ispanams jis tikrai padėjo – 8 taškų ir 14,5 naudingumo balų per 22 minutes vidurkiai.
Iš Europos čempionate žaidusių krepšininkų yra visas būrys Eurolygos žaidėjų, bet nebuvo: Sergio de Larrea, Joelis Parra, Dario Brizuela, Xabi Lopezas-Arostegui, Jaime Pradilla, Willy Hernangomezas, Juancho Hernangomzas, Josepas Puerto, Yankuba Sima. Nepaisant to, ispanai laimėjo abu mačus.
Vokietijos sudėtyje buvo Davidas Krameris („Real“), Justusas Hollatzas, Oscaras da Silva (abu „Bayern“) ir Isaacas Bonga („Partizan“). Tiesa, pastarasis rungtyniavo tik pirmajame susitikime, kai per 23 minutes pelnė 6 taškus ir surinko 15 balų. J.Hollatzo statistika per dvejas rungtynes siekė 7 taškus ir 15 balų, o D.Krameris fiksavo 13,5 taško ir 15 balų vidurkius. Tikras lyderis buvo tik pirmajame susitikime žaidęs O.Da Silva – 19 taškų ir 24 balai per 21 minutę.
Vėlgi galima pažymėti, kad D.Krameris yra rotacijos žaidėjas Madrido ekipoje (7 mačai, 14 min., 2,4 tšk., 1,1 naud. bal.), J.Hollatzo vaidmuo yra labai panašus „Bayern“ (7 rungtynės, 15 min., 2 tšk., 0,7 naud. bal.), o O.Da Silva toje pačioje ekipoje irgi žaidžia panašiai – 15 minučių, 6,9 taško bei 9,7 naudingumo balo ir ant parketo pasirodė 12-oje susitikimų. I.Bonga turi ryškiausią vaidmenį savo klube – 27 minučių vidurkis su 8,2 taško ir 12,8 naudingumo balo.
Europos čempionai savo sudėtyje galėjo turėti gerokai daugiau Eurolygos žaidėjų iš tų, kurie rungtyniavo pergalingose Senojo žemyno pirmenybėse – Andresą Obstą, Danielį Theisą, Maodo Lo, Leoną Kratzerį ir Johannesą Voigtmanną. Nepaisant to, pirmajame „lange“ laimėti abu susitikimai.
Suomija sulaukė abiejų savo Eurolygos žaidėjų – tiek Mikka Muurineno („Partizan“), tiek Mikaelio Jantuneno („Fenerbahče“). Tiesa, abiejų jų vaidmenys klubuose yra kardinaliai skirtingi – Šaro auklėtinis Eurolygoje žaidžia po 20 minučių (5,9 tšk., 6,1 naud. bal.), o štai jaunuolis Belgrade yra statistas – 6 susitikimai ir 0,2 taško vidurkis per 2 minutes.
M.Muurinenas nieko įspūdingo nenuveikė ir rinktinėje (13 min., 6 tšk., 9,5 naud. bal.), o M.Jantunenas buvo vienas lyderių – 11 taškų ir 15,5 balų per 31 minutę. Atrankoje nusileista vengrams, bet pranokti prancūzai.
Prancūzija šiame „lange“ viename susitikime sulaukė Bodiano Massa (Vilerbano ASVEL) ir Matthew Strazelio (Monako „AS Monaco“) pagalbos. Abu jie rungtyniavo prieš suomius, bet pralaimėjimo nepadėjo išvengti. Aukštaūgis per 14 minučių pelnė 5 taškus ir surinko tiek pat balų, o gynėjo sąskaitoje – 11 taškų ir vos 5 balai.
B.Massa Eurolygoje žaidžia po 18 minučių (4,2 tšk., 5,7 naud. bal.), o M.Strazelis – po 22 (7,5 tšk., 8,2 naud. bal.).
Prancūzija turi tris Eurolygos klubus ir savo sudėtyje galėjo turėti tokius krepšininkus kaip Nadiras Hifi, Isaia Cordinier, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledonas, Jaylenas Hoardas, Sylvainas Francisco ar Elie Okobo, tačiau nė vieno iš jų nebuvo, kurie rungtyniavo rudenį Europos čempionate.
Čekijos rinktinėje nežaidė „Barcelona“ centras Janas Vesely, bet abu mačus į priekį vedė kitas katalonų žaidėjas – Tomašas Satoransky. 34-erių veteranas rungtyniavo po 30 minučių, įmesdavo po 17 taškų ir rinkdavo po 26,5 naudingumo balo, taip padėdamas komandai laimėti vieną susitikimą. Įžaidėjas turi svarbų vaidmenį ir savo klube – 23 minučių, 7,7 taško ir 11,4 naudingumo balo vidurkiai.
Vengrijai padėjo natūralizuotas amerikietis Nate‘as Reuversas. Valensijos „Valencia“ aukštaūgis padėjo pasiekti abi pergales ir buvo lyderis – per 30 minučių įmesdavo po 21 tašką ir rinkdavo po 24 balus. Savo klube jis taip pat yra svarbus rotacijos krepšininkas – 20 minučių Eurolygoje, 8,9 taško ir 9,5 balo vidurkiai.
Izraelis turi du klubus Eurolygoje, o „lange“ rungtyniavo Romanas Sorkinas, Tamiras Blattas, Guras Lavi (visi Tel Avivo „Maccabi“), Baras Timoras, Itay‘us Segevas (abu Tel Avivo „Hapoel“).
R.Sorkinas žibėjo per 27 minutes rinkdamas po 19 taškų ir 16,5 balo. T.Blattas prie dviejų pergalių prisidėjo 8,5 taško ir 11,5 balo vidurkiais, o B.Timoras per 18 minučių fiksavo 8,5 taško ir 11,5 balo vidurkius. G.Lavi buvo blankus (vid. 12 min., 3,5 tšk., 4,5 naud. bal.), kaip ir I.Segevas (vid. 7 min., 3 tšk., 2 naud. bal.).
R.Sorkinas savo klube turi svarbų vaidmenį (22 min., 13,4 tšk., 14,2 naud. bal.), kaip ir T.Blattas (21 min., 6,6 tšk., 7,8 naud. bal.), G.Lavi po truputį gauna vis daugiau pasireikšti Eurolygoje (5 rungtynės, 15 min., 4,8 tšk., 4,4 naud. bal.). Tuo tarpu „Hapoel“ tandemas B.Timoras (3 mačai, 2 min., 1 tšk., 0,7 naud. bal.) ir I.Segevas (1 susitikimas., 3 min.) yra statistai.
Iš Europos čempionate žaidusių krepšininkų Eurolygoje dar rungtyniauja Tomeras Ginatas, Yamas Madaras ir Guy‘us Palatinas. Šiame „lange“ Izraelis pralaimėjo abejas rungtynes.
Kroatija turi vienintelį Eurolygos žaidėją – Mario Hezonją („Real“) ir jis vedė komandą į dvi pergales su 22 taškų bei 31 balo vidurkiais per 28 minutes. Savo klube jis taip pat svarbus žaidėjas – 20 minučių, 12,2 taško ir 8,8 naudingumo balo Eurolygoje.
Lietuvos rinktinėje žaidė vienintelis Mantas Rubštavičius – Kauno „Žalgirio“ atstovas per 19 minučių fiksavo 9 taškų ir 6,5 balo vidurkius. Eurolygoje gynėjas yra statistas – 5 minutės, 1,4 taško ir 0,9 balo vidurkiai.
Iš Europos čempionate rungtyniavusių mūsiškių Eurolygos žaidėjų galėjo būti Ąžuolas Tubelis, Deividas Sirvydis, Tadas Sedekerskis, Laurynas Birutis. Tiesa, T.Sedekerskis vis dar jaučia čempionate patirtos traumos pasekmes, o Rokas Jokubaitis apskritai ant parketo šį sezoną gali nepasirodyti. Nors Europos čempionate nežaidė, bet Eurolygoje rungtyniauja ir Edgaras Ulanovas, Ignas Brazdeikis, Donatas Motiejūnas, bet jie kvietimų negavo. Arnas Butkevičius ir Dovydas Giedraitis buvo traumuoti.
Danija galėjo turėti tiek Gabrielį Lundbergą (Tel Avivo „Maccabi“), tiek Shavoną Shieldsą („EA7 Emporio Armani“), tačiau jų nebuvo. Ukrainai galėjo padėti Aleksejus Lenas („Real“), bet jis nežaidė. Kipre galėjo būti natūralizuotas žaidėjas žalgirietis Mosesas Wrightas, tačiau jis nerungtyniavo. Bosnija ir Hercegovina galėjo turėti „Dubai“ tandemą, bet Džananas Musa yra traumuotas jau beveik du mėnesius, o Kenano Kamenjašo nebuvo dėl nežinomų priežasčių. Slovėnai galėjo turėti „Dubai“ gynėjų Klementą Prepeličių, bet jis rinktinėje nežaidė. Belgams nepadėjo vienintelis Eurolygos žaidėjas – „Paris“ centras Ismaelis Bako.
Latvijos krepšiniui Eurolygoje atstovauja Radionas Kurucas (Vitorijos „Baskonia“) ir Davis Bertanis („Dubai“), tačiau jų rinktinėje šiame „lange“ nebuvo. Lenkija turi natūralizuotą amerikietį Jordaną Loydą („Anadolu Efes“), bet jo nebuvo ir šią vietą užėmė Vilniaus „Ryto“ gynėjas Jerrickas Hardingas, kuris vedė rinktinę į dvi pergales.
Islandija, Rumunija, Juodkalnija, Portugalija, Šveicarija, Estija, Švedija, Austrija ir Nyderlandai Eurolygos žaidėjų neturi.
Jeigu pažvelgtume į atranką Amerikos zonoje, ten Andresas Felizas („Real“) sužaidė du mačus ir vedė į priekį Dominikos Respublikos rinktinę – 21,5 taško ir 22 balų per 28 minutes vidurkiai. Laimėtas vienas susitikimas iš dviejų. „Real“ klube jis žaidžia po 15 minučių, įmeta 5,7 taško ir renka 4,8 balo.
Bahamų nacionalinėje komandoje rungtyniavo Kai‘us Jonesas – vieneriose rungtynėse jis per 30 minučių surinko 12 taškų ir 20 balų, bet pergalei to nepakako. „Anadolu Efes“ gretose centras yra blankus – 9 minučių, 2,5 taško ir 4,4 balo vidurkiai.
Argentinos sudėtyje buvo abu „Real“ žaidėjai – Facundo Campazzo (16 min., 6 tšk., 7,5 naud. bal.) ir Gabrielis Deckas (16 min., 13 tšk., 16,5 naud. bal.), kurie padėjo laimėti abejas rungtynes. Lapkričio 25 dieną „Real“ dar žaidė su „Hapoel“ Bulgarijoje, o jau lapkričio 28 dieną abu žaidėjai buvo ant parketo Kubos sostinėje Havanoje.
Tiek F.Campazzo (24 min., 9,5 tšk., 10,8 naud. bal.), tiek G.Deckas (21 min., 5,3 tšk., 7,6 naud. bal.) yra svarbūs savo komandos žaidėjai Eurolygoje.
Teisybės dėlei reikėtų pridėti, kad ir daugiau Pietų bei Šiaurės Amerikos atstovų yra Eurolygoje, bet „lange“ nebuvo. Taip pat ir Afrikos Walteris Tavaresas nežaidė už Žaliojo Kyšulio salas. Azijos atrankoje Eurolygos žaidėjų irgi nebuvo, nors yra amerikiečių, kurie turi pilietybes tų šalių. Štai visai neseniai „Dubai“ gynėjas Boogie Ellisas tapo Filipinų šalies piliečiu.
Apibendrinus galima pasakyti, kad trūko ryškiausių žvaigždžių, ypatingai prancūzų ir serbų gretose, nors Eurolygoje jų tikrai netrūksta. Atsidavimą rodė veteranai kaip T.Shengelia, F.Campazzo ar T.Satoransky, tačiau akivaizdu, jog dabartinė sistema yra ypač nepalanki toms šalims, kuri turi daug pajėgių žaidėjų ne tik Eurolygoje, bet ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), tad irtis link Kataro reikia su tuo, kas lieka.
Net ir esant galimybei Eurolygos žaidėjams rungtyniauti savaitgalio rungtynėse, kadangi klubiniai mačai buvo žaidžiami antradienį–trečiadienį, daugelis jų nesiveržė to daryti, o rinktinėse dauguma Eurolygos krepšininkų buvo tie, kurie savo klubuose atlieka pagalbinį vaidmenį su vienetinėmis išimtimis.
