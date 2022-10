Eurolygos rungtynėse – per klaidą „Real“ įrašytas vienas taškas

Paskutinio kėlinio pradžioje, kai Džananas Musa suklydo, praėjus dvejoms sekundėms jam buvo įrašytas vienas taškas.

Taip bendras „Real“ komandos pelnytų taškų skaičius nuo 66 padidėjo iki 67.

Statistikoje tai įrašyta kaip taiklus Dž.Musos baudos metimas.

Nepaisant vieno nepelnyto taško, „Real“ komanda rungtynes pralaimėjo 92:95.

Here is the video of that play.

Check that Musa is turning the ball over and 2-3 seconds after the score increases from 66 to 67 points. https://t.co/wCIBBaLDho pic.twitter.com/fBXPCchCcM