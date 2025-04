Eurolyga: „Žalgiris“ – „Partizan“ 35:40 (po 2 kėl., GYVAI)

REKLAMA

REKLAMA

Andrea Trinchieri auklėtiniai šį kartą savo aistruolių akivaizdoje susitiks su Belgrado „Partizan“ (16-16) komanda.

REKLAMA

Kauniečiai pralaimėjo paskutinius tris mačus turnyre ir jau nebeturi šansų patekti į įkrintamąsias varžybas. Tuo tarpu Belgrado klubo situacija – kiek geresnė. Visgi, šios rungtynės varžovams bus išgyvenimo, kadangi nesėkmė atims galimybę ir iš jų žengti į kitą etapą.

Željko Obradovičiaus auklėtiniai nuo įkrintamųjų varžybų zonos atsilieka dviemis pergalėmis, o būtent tiek rungtynių dar liko žaisti iki reguliaraus sezono pabaigos, tad abi pergalės serbams yra reikalingos kaip oras ir dar reikia tikėtis palankių rezultatų kitose arenose.

REKLAMA

REKLAMA

Praėjusią tarpusavio akistatą Belgrade, kuri vyko gruodžio mėnesį, rezultatu 84:78 laimėjo serbai.

„Žalgirio“ ir „Partizan“ rungtynės startuos 20.00 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

Mačas prasidėjo Lauryno Biručio dėjimu. Aukštaūgis po Sylvaino Francisco perdavimo drebino lanką dėjimu ir kėlė iš vietų susirinkusius aistruolius (2:0). Netrukus tas pats L. Birutis pridėjo dar dvitaškį, tokios pačios vertės metimą įmetė ir Alenas Smailagičius (6:0).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sėkmingą kauniečių startą nutraukė varžovų tritaškis iš aikštės krašto (6:3). Galiausiai atkarpa 6-0 leido serbams persverti rezultatą (10:11).

Žalgiriečiai netruko susigrąžinti iniciatyvą į savo rankas (15:11). Nors ketvirčio pabaigoje varžovai artėjo (22:21), tačiau S. Francisco reidas per visą aikštę uždarė kėlinį – 24:21.

REKLAMA

Antrąjį ketvirtį aikštės šeimininkai pradėjo didindami skirtumą (29:23), tačiau greitai puolimas išsikvėpė ir svečiai atstatė pusiausvyrą susitikime (29:29).

Ilgai netrukus Belgrado klubas surengė spurtą 10-0 ir nurūko į priekį (31:39). Kauniečiai įsismarkavusius oponentus stabdė baudų metimais ir nurėžė atstumą perpus (35:39).

REKLAMA

Likus kiek mažiau nei dviems minutėms Brandonas Daviesas pataikė baudos metimą, o vėliau nei viena komanda nepasižymėjo – 35:40.

Per pirmąją mačo pusę kauniečiai be klaidų atakavo nuo baudų metimo linijos (10/10), tačiau taiklumas iš trijų taškų zonos nebuvo džiuginantis – 30 proc. (3/10). Be to, padarytos 7 klaidos.

Žalgiriečiams nesisekė stabdyti Carliko Joneso, kuris per 19 žaidimo minučių buvo įmetęs jau 16 taškų.