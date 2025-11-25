Eurolyga: „Žalgiris“ – „Baskonia“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Praėjusiame ture „Žalgiris“ rezultatu 99:100 pralaimėjo Madrido „Real“ klubui, o „Baskonia“ 95:73 įveikė Miuncheno „Bayern“ ekipą.
Žalgiriečiai šiuo metu Eurolygoje turi trijų pralaimėjimų seriją, bet komandai jau galės padėti daugiau nei mėnesį Eurolygoje nežaidęs Nigelas Williamsas-Gossas.
Rungtynės Kaune prasidės 20:00 val. ir jos eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
