  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Eurolyga: „Žalgiris“ – „Baskonia“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-11-25 19:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 19:30

Eurolygoje šiandien Kauno „Žalgirio“ (7/5) komanda namų arenoje susitinka su Vitorijos „Baskonia“ (4/8) krepšininkais.

0

Praėjusiame ture „Žalgiris“ rezultatu 99:100 pralaimėjo Madrido „Real“ klubui, o „Baskonia“ 95:73 įveikė Miuncheno „Bayern“ ekipą.

Žalgiriečiai šiuo metu Eurolygoje turi trijų pralaimėjimų seriją, bet komandai jau galės padėti daugiau nei mėnesį Eurolygoje nežaidęs Nigelas Williamsas-Gossas.

Rungtynės Kaune prasidės 20:00 val. ir jos eigą galėsite sekti Sportas.lt“ portale.

