Eurolyga: „Žalgiris“ – „Baskonia“ (TIESIOGIAI)

Tomo Masiulio auklėtiniai namie priima slogiai sezoną pradėjusią Vitorijos „Baskonia“ (4/8).
Baskai sezoną pradėjo šešiais pralaimėjimais paeiliui, bet pastaruoju metu įsibėgėja ir per šešis pastaruosius turus triumfavo keturis kartus.
„Baskonia“ nori žaistą labai greitą krepšinį. Bėganti komanda, tad bus iššūkis stabdyti jų greitą puolimą ir tritaškius, bet kuriai progai pasitaikius meta greitus metimus. Gynyboje turi daug atletiškumo, visi komandoje yra atletiški. Jie nori žaisti greitai ir atletiškai“, – varžovų stilių apžvelgė „Žalgirio“ strategas.
Ryškų vaidmenį varžovų gretose išlaiko komandos kapitonas Tadas Sedekerskis – 25 minutės, 8,4 taško (28 procentai tritaškių), 5 atkovotus kamuolius, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo.
„Baskonia“ neturės susižeidusio Markuso Howardo, bet nemenki ir „Žalgirio“ nuostoliai – traumos sustabdė Nigelą Williamsą-Gossą, Arną Butkevičių ir Dovydą Giedraitį. Naktį prieš rungtynes su skrandžio sutrikimais susidūręs Dustinas Sleva apšilinėja su komanda.
„Žalgirio“ arena vėl bus sausakimša – į ją iššluoti visi bilietai.
Rungtynių eiga:
Sužaidus vos minutę dėl sužeisto piršto prisėsti ant suolo teko Sylvainui Francisco, pirmuosius „Žalgirio“ taškus prasiveržimu pelnė Ignas Brazdeikis – 2:4. Sugrįžęs S.Francisco padėjo kamuolį ant lėkštutės Moseso Wrighto dėjimuii – 4:10. „Žalgirio“ prancūzas netrukus pasižymėjo taškais po paties perimto kamuolio, pridėjo ir tritaškį – 12:15. Kėlinį tolimu metimu uždarė Maodo Lo – 18:24.
