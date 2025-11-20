 
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Eurolyga: „Real“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-11-20 20:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 20:30

Praėjusias dvi rungtynes Eurolygoje pralaimėjęs Kauno „Žalgiris“ (7-4) sieks atsitiesti.

Praėjusias dvi rungtynes Eurolygoje pralaimėjęs Kauno „Žalgiris" (7-4) sieks atsitiesti.

0

Tomo Masiulio auklėtiniai ketvirtadienio vakarą svečiuose susitiks su Madrido „Real“ (5-6) krepšininkais.

Pastarieji taip pat negali pasigirti pergalėmis pastaruoju metu ir pralaimėjo du mačus iš eilės turnyre.

Žalgiriečiai turnyro lentelėje užima trečią vietą, o Madrido klubas – vienuoliktas.

Rungtynės tarp „Real“ ir „Žalgirio“ prasidės 21.45 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

