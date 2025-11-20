Eurolyga: „Real“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Tomo Masiulio auklėtiniai ketvirtadienio vakarą svečiuose susitiks su Madrido „Real“ (5-6) krepšininkais.
Pastarieji taip pat negali pasigirti pergalėmis pastaruoju metu ir pralaimėjo du mačus iš eilės turnyre.
Žalgiriečiai turnyro lentelėje užima trečią vietą, o Madrido klubas – vienuoliktas.
Rungtynės tarp „Real“ ir „Žalgirio“ prasidės 21.45 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!