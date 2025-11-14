 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sportas > Krepšinis

Eurolyga: „Dubai“ – „Žalgiris“ (TIESIOGIAI)

2025-11-14 17:00
2025-11-14 17:00

Į pergalingą kelią Eurolygoje neįprastu laiku sugrįžti siekia Kauno „Žalgiris“ (7/3).

Į pergalingą kelią Eurolygoje neįprastu laiku sugrįžti siekia Kauno „Žalgiris“ (7/3).

0

Žalgiriečiai pirmą kartą lankysis Dubajaus „Dubai“ (4/6) teritorijoje.

Tik 2023-aisiais įkurtas klubas itin sparčiai pasiekė Eurolygą bei šioje debiutavo pergale prieš Belgrado „Partizan“. Vis dėlto pastaruoju metu „Dubai“ fiksavo keturių nesėkmių seriją, kurią nutraukė antradienio mače prieš Belgrado „Crvena Zvezda“.

Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) ekipa mačą pasitinka nukraujavusi – komandai padėti negalės Džananas Musa, Mamas Jaiteh ir Nate’as Masonas, dar kelių žaidėjų likimas spręsis tik prieš pat rungtynes. „Žalgiriui“ ir šįkart nepadės Dovydas Giedraitis bei Nigelas Williamsas-Gossas.

Vis dėlto šeimininkai susitikimą pradės geriau pailsėję – jie dvigubą savaitę pradėjo antradienio maču namie, o „Žalgiris“ vėlyvą trečiadienio vakarą dar kovojo Pirėjuje. Ankstyvas mačo startas reiškia, kad žalgiriečiai tarp rungtynių neturėjo nė dviejų parų, o į tai įėjo ir kelionė.

Be to, „Dubai“ savo arenoje išlieka nenugalėtais, nors čia žaidė tik tris mačus, palauždami serbų klubus ir stringančią Barselonos „Barcelona“.

Rungtynes, kurios 18.00 val. startuos Dubajaus „Coca-Cola“ arenoje, jums sekti padės portalas Krepsinis.net.

