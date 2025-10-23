Kalendorius
Sportas

Eurolyga: „Barcelona“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-10-23 20:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 20:30

Du pralaimėjimus iš eilės Eurolygoje patyręs Kauno „Žalgiris“ (3-2) sieks sugrįžti į pergalių kelią.

0

Tomo Masiulio auklėtiniai ketvirtadienio vakarą svečiuose susitiks su Barselonos „Barcelona“ (3-2) klubu.

Po trijų paeiliui laimėtų mačų turnyre kauniečiai vėliau krito prieš Belgrado „Crvena Zvezda“ (79:88) ir Milano „AX Armani“ (78:89) komandas.

Tuo tarpu katalonai buvo laimėję tris susitikimus iš eilės, tačiau Dubajaus „BC Dubai“ nutraukė šią pergalių seriją 78:83.

Rungtynės tarp „Barcelonos“ ir „Žalgirio“ ekipų prasidės 21.30 val. Mačo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

