Mačo pradžia – 22 val.

Portugalai čempionatą pradėjo pergale 3:0 prieš Vengriją, tačiau neišlaikė vokiško testo (2:4). Cristiano Ronaldo šiame turnyre jau turi tris įvarčius savo sąskaitoje, bet iki atkrintamųjų dar reikės bent taško.

Prancūzai jau turi vietą atkrintamosiose, nepriklausomai nuo šiandienos mačo baigties. Didiero Deschamps'o auklėtiniai bandys išlaikyti turimą grupės lyderės poziciją.

Antrasis kėlinys:

47 min. ĮVARTIS! K. Benzema muša dublį ir portugalams tai yra tragedija. Situacija keičiasi nepamatuojamai – dabar portugalai krenta į F grupės dugną ir praleidžia į priekį vokiečius.

Pirmasis kėlinys:

45+6 min. Teisėjas siunčia ekipas į pertrauką. Dabartinė situacija grupėje: 1. Prancūzija (5 tšk.) 2. Portugalija (4 tšk.) 3. Vengrija (4 tšk.) 4. Vokietija (3 tšk.)

45+2 min. ĮVARTIS! K. Benzema pasižymi pirmą kartą po šešerių metų pertraukos nacionalinėje rinktinėje. Rezultatas lygus, prancūzai sugrįžta į F grupės viršūnę.

45 min. Teisėjas vėl rodo į vienuolikos metrų atžymą – šį kartą prie Portugalijos vartų. Tiesa, epizodą peržiūrės VAR.

31 min. ĮVARTIS! C. Ronaldo gerina dar vieną rekordą – 20-asis įvartis Europos ir pasaulio čempionatuose kartu sudėjus. Prieš tai šis rekordas priklausė vokiečiui Miroslavui Klose. Su šiuo įvarčiu prancūzai kyla į pirmąją vietą F grupėje.

20 - Cristiano Ronaldo has become the first European player in World Cup and European Championship history to score a combined 20 goals across the two competitions. Greatest. #POR #EURO2020 pic.twitter.com/UX7rWGZMyJ