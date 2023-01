Dvyliktasis Dakaro greičio ruožas: lietuvių laukia antroji maratono diena

Dalyviai šį kartą turės įveikti 185 km greičio ruožo ir dar 190 km pervažiavimų.

Kaip skelbia organizatoriai, dalyvių lauks 6 proc. smėlio, 5 proc. grunto, 39 proc. kopų ir 50 proc. išdžiuvusių vagų.

Po šio greičio ruožo dalyviai galės sulaukti mechanikų pagalbos. Po dvyliktojo greičio ruožo dalyvių lauks dar du – penktadienį jie turės įveikti 154 km, o paskutinę dieną – šeštadienį – 136 km.

🗺 More dunes, more sand, here comes the second part of the marathon stage in the Empty Quarter. 🏜



👀 Check out the 12th stage of the #Dakar2023, with @aramco pic.twitter.com/rkgswAC4OR