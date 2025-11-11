 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dviženklis M.Buzelis gavo V.Wembanyamos pamoką

2025-11-11 08:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 08:10

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) duobelę išgyvena Mato Buzelio atstovaujami Čikagos „Bulls“ (6/4).

M.Buzelis nusileido V.Wembanyamai (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) duobelę išgyvena Mato Buzelio atstovaujami Čikagos „Bulls“ (6/4).

REKLAMA
0

Lietuvio klubas trečiąją nesėkmę paeiliui patyrė namie nusileidęs San Antonijaus „Spurs“ (8/2) – 117:112 (26:34, 38:29, 34:26, 19:32).

Rungtynės klostėsi permainingai, abu klubai spėjo pasidžiaugti dviženkle persvara. Ketvirtajame kėlinyje „buliai“ pirmavo 104:91, dalį šio pranašumo išsaugojo ir likus žaisti pusantros minutės – 114:109.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Luke’as Kornetas rezultatą sušvelnino dėjimu, o Victoras Wembanyama dviem tritaškiais perlaužė mačo eigą (117:114). Likusias sekundes „Spurs“ atlaikė baudų metimais.

REKLAMA
REKLAMA

Kelis blankesnius mačus sužaidęs V.Wembanyama vėl žibėjo ryškiai – 36 minutės, 38 taškai (5/10 dvitaškių, 6/9 tritaškių, 10/10 baudų metimų), 12 atkovotų, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 5 blokai ir 4 pražangos.

REKLAMA

18 taškų jis suvertė ketvirtajame kėlinyje bei tapo pirmuoju žaidėju NBA istorijoje, per mačą pasižymėjusiu bent 35 taškais, 10 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyviais perdavimais, 5 blokais ir 5 tritaškiais.

Prancūzas pamokų turėjo ir M.Buzeliui, dar pirmajame kėlinyje pasiekdamas itin aukštai lietuvio paleistą kamuolį.

Puolėjas per 25 minutes surinko 15 taškų (3/6 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, blokas bei 4 pražangos.

REKLAMA
REKLAMA

Čikagos ekipa vertėsi be čiurną susižeidusio Josho Giddey.

„Bulls“ gerokai solidžiau metė tritaškius (16/38, 42 procentai prieš 10/33, 30 procentų), bet mažiau taškų surinko baudos aikštelėje (44:58).

Čikagos klubas nutraukti pralaimėjimų seriją mėgins Detroite, „Spurs“ savo arenoje priims San Francisco „Golden State Warriors“ (6/5).

„Spurs“: Victoras Wembanyama 38 (12 atk. kam., 5 rez. perd., 5 blokai, 6/9 tritaškių), De’Aaronas Foxas 21 (5 rez. perd., 6 klaidos, 1/6 tritaškių), Stephenas Castle’as 19 (5 atk. kam., 11 rez. perd., 3 per. kam.), Luke’as Kornetas 16 (7 atk. kam., 6/6 dvitaškių), Keldonas Johnsonas 10 (7 atk. kam.).

„Bulls“: Kevinas Huerteris 23 (5 atk. kam., 5 rez. perd., 4/9 tritaškių), Ayo Dosunmu (5 rez. perd., 3/5 tritaškių) ir Tre Jonesas (7 atk. kam., 7 rez. perd.) po 20, Matas Buzelis 15 (5 atk. kam.), Nikola Vučevičius 11 (8 atk. kam., 6 rez. perd., 1/9 dvitaškių).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų