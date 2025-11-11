 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dubajuje sužibęs K.Kamenjašas nutraukė „Crvena Zvezda“ pergalių seriją

2025-11-11 20:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 20:08

Eurolygoje nutrūko Belgrado „Crvena Zvezda“ (7/3) septynių pergalių serija. Saša Obradovičiaus auklėtiniai Dubajuje 86:102 pripažino vietos „Dubai“ (4/6) pranašumą.

K.Kamenjašas sužaidė karjeros mačą

Eurolygoje nutrūko Belgrado „Crvena Zvezda" (7/3) septynių pergalių serija. Saša Obradovičiaus auklėtiniai Dubajuje 86:102 pripažino vietos „Dubai" (4/6) pranašumą.

0

„Dubai“ iki šių rungtynių Eurolygoje buvo pralaimėjusi keturiskart iš eilės. Dubajaus klubas penktadienį namie priims Kauno „Žalgirį“.

Nepaisant pralaimėjimo, Donatas Motiejūnas žaidė solidžiai. Lietuvis per 16 minučių surinko 12 taškų (4/5 dvit., 1/1 trit., 1/4 baud.), 4 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, klaidą ir 12 naudingumo balų.

Pildoma.

