  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Dubai“ – „Žalgiris“ tiesiogiai: stebėkite žalgiriečių akistatą su Eurolygos naujokais

2025-11-14 10:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 10:00

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai penktadienio vakarą siekia atsitiesti po nesėkmingo trečiadienio mačo Pirėjuje. Tomo Masiulio auklėtinių varžovai šįkart – Eurolygos naujokai „Dubai“ krepšininkai.

Kauno „Žalgirio" krepšininkai penktadienio vakarą siekia atsitiesti po nesėkmingo trečiadienio mačo Pirėjuje. Tomo Masiulio auklėtinių varžovai šįkart – Eurolygos naujokai „Dubai" krepšininkai.

0
Rungtynes nuo 17:45 val. žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

78:95 trečiadienį Pirėjuje prieš „Olympiakos“ krito „Žalgiris“, šiuo pralaimėjimu nutrūko ketverių iš eilės laimėtų Lietuvos čempionų rungtynių serija.

Dubajaus komanda žaidė diena anksčiau ir turėjo diena daugiau poilsio – 102:86 buvo nugalėta karščiausia Eurolygos komanda „Crvena Zvezda“.

Su 4 pergalėmis ir 6 pralaimėjimais „Dubai“ yra 15-oje turnyro lentelės vietoje, „Žalgiris“, laimėjęs 7 kartus per 10 susitikimų, užima antrąją vietą.

Varžovų komandoje pagrindiniu smuiku sezono pradžioje griežia Dwayne‘as Baconas, pelnantis po 16,2 taško per susitikimą.

„Dubajaus klubas turi daug talento kiekvienoje pozicijoje ir ilgą rotaciją. Treneriai šiandien sudėlios rungtynių planą ir stengsimės juos sustabdyti, nes „Dubai“ ekipoje yra daug patyrusių vyrukų“, – varžovų privalumus išskyrė žalgirietis Dustinas Sleva.

