„Dubai“ – „Žalgiris“ tiesiogiai: per ilgąją pertrauką – trapus kauniečių pranašumas

Rungtynes nuo 17:45 val. žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
78:95 trečiadienį Pirėjuje prieš „Olympiakos“ krito „Žalgiris“, šiuo pralaimėjimu nutrūko ketverių iš eilės laimėtų Lietuvos čempionų rungtynių serija.
Dubajaus komanda žaidė diena anksčiau ir turėjo diena daugiau poilsio – 102:86 buvo nugalėta karščiausia Eurolygos komanda „Crvena Zvezda“.
Su 4 pergalėmis ir 6 pralaimėjimais „Dubai“ yra 15-oje turnyro lentelės vietoje, „Žalgiris“, laimėjęs 7 kartus per 10 susitikimų, užima antrąją vietą.
Rungtynių eiga:
Dėjimu rungtynes pradėjo Laurynas Birutis, pirmąjį savo tritaškį pataikė Pirėjuje strigęs Deividas Sirvydis – 7:2. Penkių taškų atkarpą surengė Ąžuolas Tubelis, Dwayne’as Baconas prasižengė puolime, o kitoje atakoje gavo bloką. Arnas Butkevičius pranašumą sutvirtino tritaškiu, L.Birutis įvedė dviženklį skirtumą tarp komandų – 18:8. D.Sirvydžiui su atakos sirena išprovokavus pražangą, technines pražangas užsidirbo Jurica Golemacas ir Filipas Petruševas, lietuvis pridėjo ir tritaškį (24:10). Šešiais taškais į aikštę žengė Dustinas Sleva, rezultatyvų ketvirtį užbaigė Mosesas Wrightas – 34:24.
Antrajame ketvirtyje „Žalgiris“ susidūrė su nesklandumais stabdant Mfiondu Kabengele, o sužaidus vos penkias minutes McKinley Wrightas išvedė į priekį šeimininkus – 38:36. Po nepavykusios atakos tritaškiu nubaudė Davis Bertanis – 40:41. Keliais sėkmingais epizodais „Žalgirį“ į priekį grąžino Ą.Tubelis, netrukus gavęs trečiąją pražangą prieš D.Baconą – 46:44. Kėlinį uždarė M.Wrighto dėjimas – 48:45.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!