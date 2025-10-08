„Dubai“ perimetro liniją stiprina australu

23-ejų 196 cm ūgio gynėjas pernai buvo pasirašęs dvišalį kontraktą su „Golden State Warriors“ ir didžiąją dalį sezono leido G lygoje.
G lygoje T.Armstrongas rinko 11,5 taško, 5,9 atkovoto kamuolio ir 8,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
Pernai įžaidėjas žaidė ir Kernso „Taipans“. Australijos lygoje jo skaičiai siekė 17,1 taško, 4,6 atkovoto kamuolio ir 4,7 rezultatyvaus perdavimo.
„Dubai“ papildymo prireikė po traumų virtinės – žaisti negali Aleksa Avramovičius, Natanas Masonas, Danilo Andžušičius, traumą patyrė ir Džananas Musa.
