Draugiškos rungtynės: Lietuva – Turkija (18:21, po 1 kėl., tiesioginė transliacija)

Mūsiškiai iki šiol laimėjo visas penkias žaistas rungtynes, įskaitant ir pergalę prieš tuos pačius turkus rezultatu 91:70.
Tuo tarpu mūsiškių varžovai po šio mačo dar nusileido vokiečiams ir įveikė čekus.
Lietuvai tai yra priešpaskutinės pasirengimo rungtynės.
Rungtynės prasidės 19:30 val. ir jos transliaciją galėsite stebėti „Sportas.lt“ portale.
M. Normantas atidarė rungtynes tritaškiu, tačiau A. Šengunas vedė turkus į priekį – 4:3. R. Jokubaitis buvo išlyginęs 8:8, bet S. Larkinas atsakė tritaškiu – 13:12. J. Valančiūnas realizavo dvi baudas, o po pirmo kėlinio Lietuva atsiliko 18:21.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!