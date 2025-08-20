Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Draugiškos rungtynės: Lietuva – Turkija (18:21, po 1 kėl., tiesioginė transliacija)

2025-08-20 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 18:30

Lietuvos rinktinė šiandien žais dar vienas Europos čempionato pasirengimo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje priims Turkijos krepšininkus.

Lietuvos rinktinė šiandien žais dar vienas Europos čempionato pasirengimo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje priims Turkijos krepšininkus.

0

Mūsiškiai iki šiol laimėjo visas penkias žaistas rungtynes, įskaitant ir pergalę prieš tuos pačius turkus rezultatu 91:70.

Tuo tarpu mūsiškių varžovai po šio mačo dar nusileido vokiečiams ir įveikė čekus.

Lietuvai tai yra priešpaskutinės pasirengimo rungtynės.

Rungtynės prasidės 19:30 val. ir jos transliaciją galėsite stebėti „Sportas.lt“ portale.

M. Normantas atidarė rungtynes tritaškiu, tačiau A. Šengunas vedė turkus į priekį – 4:3. R. Jokubaitis buvo išlyginęs 8:8, bet S. Larkinas atsakė tritaškiu – 13:12. J. Valančiūnas realizavo dvi baudas, o po pirmo kėlinio Lietuva atsiliko 18:21.

 

