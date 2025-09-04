Dovana ralio gerbėjams – legendinė „Lancia“ grįžta į Lietuvos trasas po 21 metų pertraukos

„Mintis išbandyti kitą „Rally4“ klasės automobilį kirbėjo dar Rokiškio ralio metu. Kadangi ir toliau neradome bendros kalbos su esamu automobiliu, tačiau vis dar nenuleidžiame rankų kovoje dėl pagrindinio sezono titulo, nusprendėme imtis naujo plano. Patalpinome „Ford“ skelbimą pardavimui ir iškart ėmėme ieškoti nuomos variantų. Gavome puikų pasiūlymą iš kaimynų lenkų „BSR Racing Solutions“ komandos, kuri prieš kelias savaites atsivežė šviežiai pagamintą „Lancia Ypsilon Rally4 HF“. Džiaugiuosi, kad turėsiu galimybę vairuoti ką tik iš gamyklos išvažiavusį automobilį, kurį prižiūrėsime ne mes, o profesionali komanda. Visgi, artėjančiam raliui nekeliu jokių lūkesčių – tiesiog noriu pasimėgauti nauja technika ir pabūti kiek kitokioje aplinkoje“ – pasakojo I. Buivydas.
„Lancia“ gamintojas turi išskirtinę ir ilgametę istoriją ralio disciplinoje. Ją galima skaičiuoti nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio. Tačiau pirmosios pergalės atėjo kiek vėliau. 1972 m. italų gamintojas su „Fulvia HF“ modeliu pirmąsyk triumfavo Pasaulio čempionate (WRC). Netrukus atsirado legendinis, išskirtinai ralio varžyboms kurtas „Stratos HF“. Su juo „Lancia“ dominavo trejus metus iš eilės pasaulio pirmenybėse. Visgi, didžiausia italų gamyklos šlovės era atėjo su kultiniu A grupės „Delta Integrale HF“ modeliu. Nuo 1987 iki 1992 m. italai iškovojo net šešis gamintojų titulus iš eilės ir yra šio rekordo savininkai iki šiol. „Lancia“ pasaulinėse trasose triumfavo su tokiais lenktynininkais kaip Juha Kankkunenas, Miki Biasionas ir Didieris Auriolis, tačiau po 1992 m. sezono gamintojas pasitraukė iš čempionato.
„Lancia“ yra palikusi ryškų pėdsaką ir Lietuvos ralio istorijoje. Po Nepriklausomybės atgavimo Eugenijus Tumalevičius tapo pirmuoju sportininku, kuris į Lietuvą atsigabeno tikrą sportinį automobilį iš vakarų. Su legendine „Lancia Delta HF Integrale“ lenktynininkas 1991-1993 m. varžėsi ne tik namų trasose, bet ir spėjo sudalyvauti „1000 ežerų“ ralyje, dabartiniame Suomijos WRC etape. Kiek vėliau prie šio automobilio vairo sėdo ir kita Lietuvos autosporto legenda – Saulius Girdauskas. Pastarąjį kartą italų gamintojo automobilį šalies ralio fanai matė 2004-aisiais, kuomet už „Lancia Delta Integrale HF“ vairo sėdėjo Alvydas Albrechtas. Deja, bet jo pasirodymas tų metų Aukštaitijos ralyje baigėsi jau pirmajame greičio ruože patyrus avariją.
Po daugiau nei 30 metų pertraukos „Lancia“ šiemet grįžo į pasaulinę ralio areną pristatydami „Lancia Ypsilon“ modelį, skirtą „Rally4“ automobilių kategorijai. Tai vienas iš penkių šios klasės automobilių, kuris atitinka itin griežtus Tarptautinės automobilių federacijos reikalavimus. Priekiniais ratais varomais „Rally4“ automobiliais šiandien varžosi jaunieji ralio talentai visame pasaulyje. Lietuvos trasose debiutuojantis „Lancia Ypsilon Rally4 HF“ turi 3 cilindrų jėgainę, kuri generuoja 212 arklio galias ir Nm sukimo momentą. Ją perduoda 5 laipsnių sekvencinė pavarų dėžė, o važiuojant koviniu rėžimu komfortą užtikrina „Ohlins“ kompanijos sportiniai amortizatoriai. „Lancia“ jau yra pagaminusi daugiau kaip 80 tokių automobilių, o I. Buivydas išvairuos 66-ąją kopiją.
Rugsėjo 5-6 dienomis vyksiantis „Berner Rally Elektrėnai“ taps priešpaskutiniu mūšio lauku kovoje dėl pagrindinio „Lithuanian Rally4 Trophy“ čempionato prizo – 80 tūkstančių eurų stipendijos, skirtos dalyvavimui kitų metų Europos pirmenybėse. Likus dviems etapams, į prizą, kurio dar nėra buvę šalies autosporto istorijoje, pretenduoja čempionate lyderiaujantis Markas Buteikis, Klaudas Bučinskas, Irmantas Buivydas ir Aras Kvedaras.
