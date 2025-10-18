Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Double Dunk“: esminės „Žalgirio“ problemos, nesuvokiamas L.Vildozos elgesys ir „Crvena Zvezda“ taikinys

2025-10-18 09:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 09:37

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

„Double Dunk“: esminės „Žalgirio“ problemos, nesuvokiamas L.Vildozos elgesys ir „Crvena Zvezda“ taikinys

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

REKLAMA
0

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečioje laidoje buvo aptarta Kauno „Žalgirio“ dviguba savaitė,skirtingi Šarūno Jasikevičiaus auklėtinių pasirodymai, laukianti žalgiriečių dvikova su Barselonos „Barcelona“, Dubajaus „Dubai“ ideali savaitė, Pirėjo „Olympiacos“ išsigelbėjimas, Luca Vildozos proto aptemimas ir kiti svarbiausi savaitės įvykiai.

REKLAMA
REKLAMA

00:00 – „Žalgirio“ problemos ir T.Masiulio spragos

27:38 – skirtingi Šaro auklėtinių pasirodymai

32:55 – ideali „Dubai“ savaitė

38:20 – kuo „Barca“ palanki žalgiriečiams

41:12 – OLY išsigelbėjimas ir L.Walkerio sprendimai

49:10 – gimtadienio faktorius

51:35 – L.Vildozos aptemęs protas ir Ch.Metu Monake

57:35 – „Hapoel“ gynybos problemos

1:01:00 – geriausiai besiveržiantis „sunkusis kraštas“ Eurolygoje

1:03:52 – „Baskonia“ bėdos dėl traumų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų