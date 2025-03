Didžiausi NBA švaistūnai: dešimt žvaigždžių, kurie bankrutavo vos po kelių metų baigę krepšininko karjerą

Tai, kad gerai uždirbantys krepšininkai finansinių bėdų prisidaro net ir betęsiant karjerą ir jos nė nebaigus gerai parodė ilgamečio Latvijos rinktinės krepšininko Janio Timmos pavyzdys.

Nors per savo keturiolika metų trukusią profesionalaus krepšininko karjerą Eurolygos klubuose žaidęs ir solidžius kontraktus turėjęs puolėjas uždirbo ne vieną milijoną, tačiau dėl neteisingai leidžiamų pinigų ir prabangaus gyvenimo savo paskutines dienas buvo priverstas leisti nedideliame ir pigiame viešbutyje, kuris buvo įsikūręs sename Maskvos centrinėje dalyje esančiame penkiaaukštyje.

Nors daugelis žmonių kraipė galvas, kur dingo latvio per karjerą uždirbti milijonai, tačiau tokių pavyzdžių su dar didesnes pinigų sumas praradusiais NBA krepšininkais – nors vežimu vežk.

REKLAMA

REKLAMA

Portalas tv3.lt kviečia susipažinti su dešimčia daugiausiai NBA lygoje pinigų praradusių krepšininkų, kuriuos bankrotas užklupo iškart po šlovingų ir sėkmingų krepšininko karjerų.

REKLAMA

10 vieta. Dennisas Rodmanas

Karjeros uždarbis: 27 milijonai JAV dolerių

Legendinės Čikagos „Bulls“ narys NBA lygoje ilgus metus buvo geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių, o per savo karjerą dėl šio neeilinio įgūdžio susižėrė nemažą pinigų sumą. Be 27 mln. kuriuos krepšininkas uždirbo iš krepšinio klubų, jis taip pat pat kone identišką pinigų sumą susižėrė iš reklamos sutarčių, nes buvo viena ryškiausių visų laikų krepšinio asmenybių.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau nepaisant pelningų honorarų, D. Rodmanas galiausiai prisijungė prie finansiškai žlugusių NBA žaidėjų klubo. Didžiausių nuostolių „blogiuko“ etiketę visos karjeros metu turėjęs puolėjas patyrė dėl savo nesibaigiančių linksmybių ir vakarėlių, kuriuose nevengė dalyvauti net ir NBA finalų serijų metų, apie ką savo biografiniame filme „The last dance“ („Paskutinis šokis“) kalbėjo ir jo komandos lyderis M. Jordanas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Daugybę baudų D. Rodmanas turėjo sumokėti ir pačiai lygai bei Čikagos „Bulls“ ekipai. Už tai kad rungtynių metu įspyrė operatoriui jam buvo skirta 200 tūkst. JAV dolerių nuobauda, o už tai, kad praleido „Bulls“ treniruotę finalo serijos metu, vietoje jos pasirinkdamas parodomąją kovą su Hulku Hoganu – 10 tūkst. JAV dolerių baudą klubui. Ir tai tik mažytė dalis visu per karjerą susilauktų nuobaudų.

REKLAMA

D. Rodmanui taip pat buvo skirtos kelios baudos už vairavimo pažeidimus, o taip pat susidūrė su teisinėmis problemomis dėl vaiko išlaikymo su viena iš savo buvusių žmonų. Skaičiuojama, kad vien įvairiems teismas jis turėjo sumokėti apie 1,5 mln. JAV dolerių.

Apie prastą buvusios NBA žvaigždės finansinę situaciją paaiškėjo 2012 metais iš teismo dokumentų, kai jis nebegalėjo buvusiai žmonai ir vaikams sumokėti išlaikymo išmokų.

REKLAMA

Tuomet 51-erių vyras buvo skolingas per 800 tūkst. JAV dolerių savo trečiajai žmonai Michellei už 9 ir 10 metų vaikų išlaikymą, o teismo dokumentuose buvęs krepšininkas skundėsi sušlubavusia sveikata ir negalintis dirbti.

9 vieta. Dariusas Milesas

Karjeros uždarbis: 62 milijonai JAV dolerių

Buvęs LeBrono Jameso komandos draugas pirmaisiais karaliaus sezonais NBA lygoje metais D. Milesas dėl kelio traumos buvo priverstas anksti nutraukti savo sėkmingą krepšininko karjerą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Teigiama, kad D. Milesas ir L. Jamesas buvo artimi draugai, nors kartu praleido nepilną sezoną ir 2004 m. Klivlando „Cavaliers“ iškeitė krepšininką į Portlando „Trail Blazers“, kuri vėliau su juo pasirašė šešerių metų 48 mln. JAV dolerių vertės kontraktą.

Nors profesionaliai krepšinį su pertraukomis D. Milesas žaidė vos 9 metus, tačiau per juos vienas atletiškiausių to meto lygos puolėjų spėjo susižerti įspūdingą 62 mln. JAV dolerių sumą.

REKLAMA

Tiesa, po netikėtai nutrūkusios karjeros pasidžiaugti savo uždarbiu D. Milesas daug laiko neturėjo, o labiausiai dėl to pats kaltina savo finansinio raštingumo stoką.

„Uždirbau 62 milijonus dolerių žaisdamas NBA, žaidžiau kartu su L. Jamesu ir pasirodžiau Ryano Reynoldso filme, bet dėl abejotinų verslo sandorių viską praradau“, – viename interviu sakė keturiuose NBA klubuose spėjęs pažaisti D. Milesas.

REKLAMA

Apie bankrotą jis paskelbė 2016 metais būdamas 35-erių ir tuomet teigė, kad ne brangūs „Ferrari“ nulėmė greitą jo finansinį žlugimą, nors jų gyvenime tikrai netrūko.

„Klausykite, prireiktų daug laiko, kol bankrutuočiau pirkdamas „Ferrari“. Tai, kas privertė žlugti mane greitai yra šešėliniai verslo sandoriai. Jie gali greitai pasiglemžti visus jūsų pinigus“, – viename interviu sakė jis.

8 vieta. Glenas Rice'as

Karjeros uždarbis: 67 milijonai JAV dolerių

Glenas Rice'as yra vienas sėkmingiausių krepšininkų iš šio sąrašo, per savo ilgą karjerą iškovojęs ne vieną NBA titulą. Visgi NBA čempionas su Los Andželo „Lakers“ ir tris kartus „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvis greitai po karjeros baigimo 2004 metais susidūrė su finansiniais sunkumais.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

2016 m. pasirodė pranešimai, kad G. Rice'as neišgali buvusiai antrajai pusei auginančiai jo vaiką sumokėti 1500 JAV dolerių per mėnesį siekiančių alimentų.

Šis taiklumu NBA aikštelėje pasižymėjęs lengvasis kraštas taip pat finansinių sunkumų patyrė dėl nesėkmingų investicijų ir prastų verslo sandorių, o kad išgyventų po karjeros pabaigos užsiėmė autografų už pinigus dalinimu, taip pat rengė treniruočių stovyklas vaikams, kur pats vesdavo individualių įgūdžių treniruotes.

REKLAMA

Laimei vėliau G. Rice'o finansinė padėtis stabilizavosi. 2018 metais jis tapo savo buvusios ekipos Majamio „Heat“ skautu ir komandos ambasadoriumi.

7 vieta. Larry Johnsonas

Karjeros uždarbis: 83 milijonai JAV dolerių

Šarlotės „Hornets“ klubo legenda NBA lygoje garsėjo įspūdingu stotu ir kovingumu, kas jo banko sąskaitą per 10 metų trukusią profesionalo karjerą papildė tuo metu įspūdina 83 mln. JAV dolerių sumą.

REKLAMA

Remiantis pranešimais, L. Johnsonas susilaukė 5 vaikų su 4 skirtingomis moterims, o 2015 metais skelbta, kad alimentai visoms jo atžaloms siekė 120 tūkst. JAV dolerių, kurių jis neišgalėjo sumokėti. Tad krepšininkas paskelbė apie bankrotą, o 2023 metais buvo apkaltintas grasinančių žinučių buvsiai merginai siuntimu.

Skelbiama, kad anksti karjerą baigęs puolėjas taip pat mėgo prabangų gyvenimą, o vienai iš savo mylimųjų už vaiko išlaikymą buvo susikaupusi 890 tūkst. JAV dolerių sumą, dėl ko teko parduoti Kalifornijoje turėtą namą.

REKLAMA

REKLAMA

6 vieta. Derrickas Colemanas

Karjeros uždarbis: 87 milijonai JAV dolerių

Buvęs Aleno Iversono bendražygis Filadelfijos „76ers“ ekipoje D. Colemanas tris sezonus NBA lygoje turėjo bent 20 taškų vidurkį ir buvo tikra dvigubų dublių mašina, tačiau ekstravagantiškas gyvenimo būdas ir pomėgis trankiems vakarėliams pasiglemžė visus jo per 15 metų trukusią karjerą uždirbtus turtus.

Didelę dalį pinigų taip pat nusinešė 2010 m. ekonominė krizė ir jo investicijų Detroite mieste žlugimas.

Laimei, D. Colemanas vėliau rado būdų kaip pagerinti savo finansinę situaciją investuodamas į savo studijas. Remiantis pranešimais, jis Sirakūzų universitete įgijo sociologijos laipsnį ir šiuo metu dirba pagal įgytą profesiją, taip pat prekiauja drabužiais bei rūkymo reikmenimis.

5 vieta. Shawnas Kempas

Karjeros uždarbis: 90 milijoų JAV dolerių

Sh. Kempas buvo Arvydo Sabonio bendraklubiu Portlendo „Trail Blazers“ ir dar karjeros metu turėjo didelių problemų su alkoholio vartojimu, kurios vėliau peraugo ir į potraukį narkotikams. Ziono Williamsono duomenų žaidėjas buvo vienas geriausių savo laikmečio dėjikų iš viršaus, tačiau su savo finansais tvarkytis sekėsi sunkiai ir pranešimų teigimu, 2022 m. šio krepšininko turtas jau tesiekė 5 mln. JAV dolerių.

REKLAMA

Prie finansinio žlugimo labiausiai prisidėjo tai, kad vaiko išlaikymo pinigus krepšininkas vienu metu turėjo mokėti net šešioms skirtingoms šeimoms ir turi mažiausiai septynis vaikus iš skirtingų moterų.

Taip pat nemažą dalį pinigų atriekė sumokėtos baudos už padarytus nusikaltimus, nes NBA skrajūnas buvo sučiuptas laikant savo namuose narkotines medžiagas, taip pat dalyvavo susišaudyme ir dėl to taip pat buvo sulaikytas.

4 vieta. Vinas Bakeris

Karjeros uždarbis: 100 milijoų JAV dolerių

Kaip ir Sh. Kempas, Sietlo „Supersonics“ ekipoje atsiskleidęs aukštaūgis turėjo didelių problemų su alkoholio vartojimu ir viename interviu netgi pripažino, kad visą per karjerą uždirbtą sumą tiesiog pragėrė.

Vėliau 2000 m. olimpinio čempiono su JAV rinktine banko sąskaitą nuolat tuštino piktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis, nesėkmingos investicijos ir nesibaigiančios problemos su moterimis bei vaikų išlaikymas.

Jis taip pat kūrė nesėkmingą restoranų verslą „Vinnie's Saybrook Fish House“, tačiau jis žlugo ir dėl to krepšininkas kaltino savo buhalterį, kurį 2012 metais padavė į teismą dėl netinkamo turto valdymo ir sutartis pažedimų.

Visgi V. Bakeris rado būdų kaip pakeisti savo gyvenimą ir 2014 m. įsidarbino „Starbucks“ vadybininku. Galiausiai jis grįžo į krepšinį ir įsidarbino „FOX Sports“ televizijos analitiku. Be to, jis taip pat dirbo Milvokio „Bucks“ trenerio asistentu ir padėjo šiai ekipai 2021 m. laimėti NBA čempionatą.

REKLAMA

3 vieta. Latrellas Sprewellas

Karjeros uždarbis: 100 milijoų JAV dolerių

Buvęs Niujorko „Knicks“ ir Minesotos „Timberwolves“ talentas L. Sprewellas stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje garsėjo ne tik savo geru žaidimu, bet ir skandalais. 1997 metais per treniruotę jis buvo sumušęs San Francisco „Warriors“ ekipos trenerį P.J. Carlesimo, o karjerai artėjant į pabaigą 2005 metais atsisakė „Timberwolves“ jam siūlyto trejų metų 30 mln. dolerių kontraktą, arogantiškai pareiškęs, kad „man reikia išmaitinti šeimą.

Baigęs karjerą krepšininkas greitai pajuto atmesto kontrakto pasekmes ir po skyrybų su žmona susidūrė su finansiniais sunkumais, kai pastaroji bandė prisiteisti net 200 mln. JAV dolerių.

Jis taip pat turėjo parduoti savo prabangią jachtą ir vilą, kad sumokėtų Viskonsino valstijai nesumokėtus mokesčius, siekusius 1 mln. JAV dolerių.

Nors L. Sprewellas greitai ištuštino savo NBA uždarbį, dabar jis vis tiek gyvena padorų gyvenimą. Keturis kartus „Visų žvaigždžių“ rungtynių žaidėjas dirba „Madison Square Garden“ ir kuruoja žiniasklaidos santykius su Niujorko „Knicks“ ekipa.

2 vieta. Antoine Walkeris

Karjeros uždarbis: 108 milijonai JAV dolerių

Buvęs NBA čempionas su Majamio „Heat“ klubu A. Walkeris manė, kad jo uždirbti milijonai niekada nesibaigs ir buvo apsėstas pirkimo manijos ir šlavė viską, kas pasitaikydavo po jo ranka – prabangius automobilius, drabužius, namus ir papuošalus.

REKLAMA

Jis taip pat turėjo didelių problemų dėl pomėgio azartiniams žaidimams ir sykį 2009 metais trims skirtingiems Las Vegazo kazino buvo skolingas 822 tūkst. JAV dolerių.

Nors savo įspūdingą krepšininko uždarbį A. Walkeris sugebėjo iššvaistyti, vėliau jis įsidarbino „Fox Sports Network“ ir ESPN, kas padėjo sugrįžti į normalų gyvenimą. Be to, jis taip pat dabar dirba ir finansų konsultantu ir padeda kitiems sportininkams nekartoti jo paties padarytų klaidų.

1 vieta. Alenas Iversonas

Karjeros uždarbis: 200 milijonai JAV dolerių

Neabejotinai didžiausia šio sąrašo žvaigždė – 26,7 taško vidurkį per savo karjerą NBA lygoje turėjęs A. Iversonas. Vienuolika kartų „Visų žvaigždžių“ savaitgalio dalyvis vien iš krepšininko atlyginimo ir reklamos sutarčių per karjerą susižėrė 200 mln. JAV dolerių sumą, tačiau 2012-aisiais „The Washington Post“ rašė, kad tais metais jis savo tuometinei žmonai Tawannai Turner pasakė, kad per skyrybų procesą negali sau leisti nusipirkti net sūrainio, taip pat negalėjo sumokėti skolos juvelyrui, todėl tais pačiais metais jam buvo iškelta bankroto byla.

Neįtikėtina, tačiau tai nutiko po karjeros baigimo tepraėjus vos dviems metams.

Didžiąją dalį pinigų krepšininkas tiesiog iššvaistė dėl prabangaus gyvenimo būdo, o jo asmeninį garažą puošė prabangiausi automobiliai – „Lamborghini Murcielago“, „Mercedes Maybach 57S“ ar „Bentley Continental GT“, o su jais dosnus amerikietis duodavo važinėtis net savo komandos draugams.

REKLAMA

Apie jo pinigų leidimo įpročius buvo pasisakęs kitas NBA krepšininkas Mattas Barnesas, kuris teigia, jog vieno apsilankymo striptizo klube metu A. Iversonas nuolatos išleido po 30-40 tūkst. JAV dolerių. Sykį sustabdytas policijos ekstravagantiškasis žaidėjas taip pat pareiškė, kad gali gali pasiimti jo transporto priemonę, nes jų turi dar dešimt.

Nuo visiško finansinio žlugimo NBA žvaigždę išgelbėjo protingas susitarimas su sportinės aprangos gamintoja „Reebok“.

2001 metais A. Iversonas atvedė „76ers“ į jos vienintelį pasirodymą NBA finale ir buvo paskelbtas to sezono MVP. Tais pačiais metais jis pasirašė naują sutartį su „Reebok“, kuri garantavo jam didžiules pinigų sumas ne žaidžiant krepšinį, tačiau po karjeros baigimo. Žaisdamas NBA jis iš „Reebok“ tegaudavo po 5 mln. dolerių per metus, tačiau per savo 55 gimtadienį 2030-metais jam bus išmokėti net 32 mln. JAV dolerių.

Taip pat kompanija jam kasmet išmoka po 800 tūkst. JAV dolerių.