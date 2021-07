Mačas prasidės 22 val. Jį sekite kartu su portalu tv3.lt

Abi rinktinės čempionate demonstruoja solidų žaidimą. Tiek Italija, tiek Anglija savo grupėse užėmė pirmąsias vietas.

Kelye link finalo atkrintamosiose varžybose anglai 2:0 įveikė Vokietiją, 4:0 Ukrainą ir pusfinalyje po pratęsimo 2:1 palaužė Daniją.

Roberto Mancini treniruojami italai po pratęsimo aštuntfinalyje 2:1 pranoko austrus, vėliau 2:1 įveikti belgai, o pusfinalio mače po 11 m. baudinių (pagrindinis laikas 1:1) parklupdyti buvo ir ispanai.

Italija per šias pirmenybes kol kas yra įmušusi 12 įvarčių, o praleidusi 3. Anglų sąskaitoje 10 tikslių smūgių ir vos vienas praleistas į savus vartus.

Paskutinį sykį Italija ir Anglija tarpusavio rungtynėse buvo susitikusios prieš trejus metus. Tada draugiškame mače susitikimas pasibaigė taikiai 1:1.

Anglams tai bus pirmasis Europos čempionato finalas šalies istorijoje. Italai Senojo žemyno pirmenybes yra laimėję 1968 m. Jie finale žaidė ir 2012 m., bet tada nusileido ispanams.

Šio vakaro finalą Vemblio stadione stebės 67,5 tūkst. sirgalių (telpa 90 tūkst.).

