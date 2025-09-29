Denveryje prisistatęs Valančiūnas – ryžtingas: kalbėjo apie NBA titulą

33-ejų uteniškis pakomentavo vyr. trenerio Davido Adelmano komentarą, jog atkarpomis mato J.Valančiūną kartu aikštėje su Nikola Jokičiumi.
„Galvoju, kas iš mūsų būtų ketvirtas numeris, – juokėsi JV. – Mane labiausiai jaudina galimybė laimėti. Tokių metų turi daryti viską dėl pergalių. Man nereikia tobulėti, noriu laimėti. Noriu padaryti viską, kad tapčiau čempionu. Esu pasiruošęs daryti viską, ko reikės komandai.“
„Esu geriausioje situacijoje laimėti titulą per savo karjerą, – tęsė lietuvis. – Šie vyrukai yra fenomenalūs kelis metus, jau laimėjo vieną titulą. Branduolys išlikęs, kodėl nepakartojus sėkmės?“
J.Valančiūnui artėjantis sezonas bus 14-tas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). Šią vasarą jį į „Nuggets“ mainų keliu išsiuntė Sakramento „Kings“.
J.Valančiūnas smaginasi su N.Jokičiumi:
