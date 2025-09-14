Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Daviso taurė: Vilius Gaubas ir Edas Butvilas – Patrickas Agbo-Panzo ir Sodickas Noudogbessi (GYVAI)

2025-09-14 10:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 10:40

Vilniaus „SEB“ arenoje sekmadienį baigiasi Daviso taurės antros grupės susitikimas tarp Lietuvos ir Benino vyrų teniso rinktinių.

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

Vilniaus „SEB“ arenoje sekmadienį baigiasi Daviso taurės antros grupės susitikimas tarp Lietuvos ir Benino vyrų teniso rinktinių.

REKLAMA
0

Po pirmosios dienos 2:0 pirmaujanti Lietuvos rinktinė pergalę bandys užsitikrinti jau dvejetų mače. Jame Ričardas Berankis su Edu Butvilu planavo žaisti prieš Alexį Klegou ir Sodicką Noudogbessi. Visgi, abiejų rinktinių kapitonai nusprendė pakeisti sudėtis. Po nugaros traumos atsigaunantį R. Berankį pakeitė Vilius Gaubas, o A. Klegou vietą užėmė Patrickas Agbo-Panzo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Butvilas ATP dvejetų reitinge yra 795-as, o V. Gaubas dvejetų reitingo taškų neturi. Benino rinktinėje apskritai nėra žaidėjų, kurie patektų į ATP vienetų arba dvejetų reitingą.

REKLAMA
REKLAMA

Dvejetų mačo eigą nuo 12.10 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.

Šeštadienį Lietuvos rinktinės lyderis 20-metis Vilius Gaubas (ATP-163) per 1 valandą 36 minutes 6:3, 7:5 įveikė nereitinguotą 36-erių A. Klegou, o vėliau 21-erių E. Butvilas (ATP-234) 76 minutes 6:1, 6:2 susitvarkė su nereitinguotu 22-ejų P. Agbo-Panzo.

Iš viso turėtų vykti 5 mačai, bet paskutinio susitikimo gali ir nebūti, jei Lietuva pirmaus 4:0.

Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę.

Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų