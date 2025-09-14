Daviso taurė: Vilius Gaubas ir Edas Butvilas – Patrickas Agbo-Panzo ir Sodickas Noudogbessi (GYVAI)

Po pirmosios dienos 2:0 pirmaujanti Lietuvos rinktinė pergalę bandys užsitikrinti jau dvejetų mače. Jame Ričardas Berankis su Edu Butvilu planavo žaisti prieš Alexį Klegou ir Sodicką Noudogbessi. Visgi, abiejų rinktinių kapitonai nusprendė pakeisti sudėtis. Po nugaros traumos atsigaunantį R. Berankį pakeitė Vilius Gaubas, o A. Klegou vietą užėmė Patrickas Agbo-Panzo.
E. Butvilas ATP dvejetų reitinge yra 795-as, o V. Gaubas dvejetų reitingo taškų neturi. Benino rinktinėje apskritai nėra žaidėjų, kurie patektų į ATP vienetų arba dvejetų reitingą.
Dvejetų mačo eigą nuo 12.10 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.
Šeštadienį Lietuvos rinktinės lyderis 20-metis Vilius Gaubas (ATP-163) per 1 valandą 36 minutes 6:3, 7:5 įveikė nereitinguotą 36-erių A. Klegou, o vėliau 21-erių E. Butvilas (ATP-234) 76 minutes 6:1, 6:2 susitvarkė su nereitinguotu 22-ejų P. Agbo-Panzo.
Iš viso turėtų vykti 5 mačai, bet paskutinio susitikimo gali ir nebūti, jei Lietuva pirmaus 4:0.
Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę.
Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą.
