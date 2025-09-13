Daviso taurė: Vilius Gaubas – Alexis Klegou (GYVAI)

Pirmajame vienetų mače Lietuvos rinktinės lyderis 20-metis Vilius Gaubas (ATP-163) žais prieš nereitinguotą 36-erių Alexį Klegou. Mačo eigą nuo 12.10 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.
A. Klegou kurį laiką profesionaliai žaidė tenisą. Benino atstovas 2014 m. ATP vienetų reitinge buvo 633-ias, o ATP dvejetų reitinge 2018 m. buvo pakilęs iki 441-os pozicijos. ITF vienetų turnyruose afrikietis nustojo dalyvauti 2019 m., o dvejetų – 2023 m. Pastaruosius dvejus metus A. Klegou pasirodo tik Daviso taurės mačuose.
Šiemet A. Klegou įrodė, kad vis dar gali pridaryti problemų teniso profesionalams. Afrikietis tik po 3 setų kovos 5:7, 6:4, 3:6 pralaimėjo Robertui Strombachui (ATP-339).
Per karjerą A. Klegou spėjo laimėti 8 ITF vyrų turnyrus: 1 – vienetuose ir 7 – dvejetuose.
Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę.
Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą.
