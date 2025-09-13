Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Daviso taurė: Vilius Gaubas – Alexis Klegou (GYVAI)

2025-09-13 10:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 10:40

Vilniaus „SEB“ arenoje šeštadienį prasideda Daviso taurės antros grupės susitikimas tarp Lietuvos ir Benino vyrų teniso rinktinių.

Daviso taurės spaudos konferencija ir burtų traukimo ceremonija | Sauliaus Čirbos nuotr.

Vilniaus „SEB“ arenoje šeštadienį prasideda Daviso taurės antros grupės susitikimas tarp Lietuvos ir Benino vyrų teniso rinktinių.

REKLAMA
0

Pirmajame vienetų mače Lietuvos rinktinės lyderis 20-metis Vilius Gaubas (ATP-163) žais prieš nereitinguotą 36-erių Alexį Klegou. Mačo eigą nuo 12.10 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.

A. Klegou kurį laiką profesionaliai žaidė tenisą. Benino atstovas 2014 m. ATP vienetų reitinge buvo 633-ias, o ATP dvejetų reitinge 2018 m. buvo pakilęs iki 441-os pozicijos. ITF vienetų turnyruose afrikietis nustojo dalyvauti 2019 m., o dvejetų – 2023 m. Pastaruosius dvejus metus A. Klegou pasirodo tik Daviso taurės mačuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiemet A. Klegou įrodė, kad vis dar gali pridaryti problemų teniso profesionalams. Afrikietis tik po 3 setų kovos 5:7, 6:4, 3:6 pralaimėjo Robertui Strombachui (ATP-339).

Per karjerą A. Klegou spėjo laimėti 8 ITF vyrų turnyrus: 1 – vienetuose ir 7 – dvejetuose.

Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę.

Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų