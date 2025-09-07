Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Dar viena sensacija: Sakartvelo rinktinė nušlavė Prancūziją

2025-09-07 17:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 17:12

Viena iš Europos čempionato favoričių Prancūzija – priversta trauktis pirmenybių aštuntfinalyje. Frederico Fauthoux auklėtiniai Rygoje 70:80krito prieš Sakartvelą.

Shengelia (FIBA nuotr.)

Viena iš Europos čempionato favoričių Prancūzija – priversta trauktis pirmenybių aštuntfinalyje. Frederico Fauthoux auklėtiniai Rygoje 70:80krito prieš Sakartvelą.

1

Ketvirtfinalyje Sakartvelo laukia sensaciją irgi pateikusios Suomijos iššūkis. Šis mačas įvyks rugsėjo 10 d.

Kartvelai pirmavo praktiškai visą žaidimo laiką, o likus žaisti pusdevintos minutės Kamaras Baldwinas nutolino Sakartvelą iki rekordinės 9 taškų persvaros – 63:54. Visgi prancūzai baltos vėliavos netraukė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš pradžių Elie Okobo, o netrukus ir Zaccharie Risacheras smeigė po tritaškį (60:63), o po dviejų paeiliui E.Okobo dvitaškių, likus žaisti 3 minutes, rezultatas švieslentėje degė lygus – 68:68. Bet ir tai nepadėjo perlaužti mačo.

Visas rungtynes savo komandą tempęs kapitonas Tornike Shengelia pataikė iš toli (71:68), prancūzai niekaip nesugebėjo pasižymėti, o K.Baldwinas paskutinę atakos sekundę išprovokavo pražangą atakuodamas iš toli – 74:68.

Per likusį laiką komandą bandė gelbėti Sylvainas Francisco ir Guerchonas Yabusele, bet jų tritaškiai skriejo pro šalį ir kartvelai pergalės iš savo rankų nebepaleido.

Pildoma.

