Dar viena sensacija: Sakartvelo rinktinė nušlavė Prancūziją

Ketvirtfinalyje Sakartvelo laukia sensaciją irgi pateikusios Suomijos iššūkis. Šis mačas įvyks rugsėjo 10 d.
Kartvelai pirmavo praktiškai visą žaidimo laiką, o likus žaisti pusdevintos minutės Kamaras Baldwinas nutolino Sakartvelą iki rekordinės 9 taškų persvaros – 63:54. Visgi prancūzai baltos vėliavos netraukė.
Iš pradžių Elie Okobo, o netrukus ir Zaccharie Risacheras smeigė po tritaškį (60:63), o po dviejų paeiliui E.Okobo dvitaškių, likus žaisti 3 minutes, rezultatas švieslentėje degė lygus – 68:68. Bet ir tai nepadėjo perlaužti mačo.
Visas rungtynes savo komandą tempęs kapitonas Tornike Shengelia pataikė iš toli (71:68), prancūzai niekaip nesugebėjo pasižymėti, o K.Baldwinas paskutinę atakos sekundę išprovokavo pražangą atakuodamas iš toli – 74:68.
Per likusį laiką komandą bandė gelbėti Sylvainas Francisco ir Guerchonas Yabusele, bet jų tritaškiai skriejo pro šalį ir kartvelai pergalės iš savo rankų nebepaleido.
Pildoma.
