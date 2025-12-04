 
TV3 naujienos > Sportas

Danas Rapšys ir Tomas Lukminas kovoja dėl Europos čempionato medalių (GYVAI)

2025-12-04 20:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 20:00

Liubline (Lenkija) vykstančiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine ketvirtadienį laukia ypatingas finalas Lietuvai – net du mūsiškiai kovos dėl medalių vyrų 200 m plaukime laisvuoju stiliumi.

Čempionato akimirka | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Liubline (Lenkija) vykstančiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine ketvirtadienį laukia ypatingas finalas Lietuvai – net du mūsiškiai kovos dėl medalių vyrų 200 m plaukime laisvuoju stiliumi.

0

Danas Rapšys ir Tomas Lukminas finalą pradės 21.29 val. bei startuos vienas šalia kito – atitinkamai 8-ame bei 7-ame takeliuose. Karščiausius finalo rezultatus Jums pateiks Sportas.lt portalas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finalo dalyviai:

T. Lukminas čempionatą pradėjo nuostabiai. Trečiadienį ryte jis finišavo per 1 min. 41.89 sek. ir daugiau nei 2 sek. pagerino karjeros rekordą. Vėliau pusfinalyje lietuvio laikas buvo 6-as (1:42.00).

D. Rapšys atrankoje plaukė per 1 min. 42.32 sek., o pusfinalyje šiek tiek padidino apsukas (1:42.10) ir pelnė paskutinį – 8-ą – bilietą į finalą.

D. Rapšys šioje rungtyje trumpame baseine 2018 m. tapo pasaulio vicečempionu, o 2021 m. pelnė pasaulio čempionato bronzą. Lietuvis taip pat yra 2017 m. ir 2019 m. Europos čempionas bei 2023 m. bronzos medalininkas. Lietuvos rekordas nuo 2017 m. taip pat priklauso D. Rapšiui ir siekia 1 min. 40.85 sek.

