Dakarui besiruošiantis Rokas Baciuška: „Mano kasdienybė apsivertė aukštyn kojomis“

Šiuo metu R. Baciuškos gyvenime – itin intensyvus laikotarpis: vyksta pasiruošimas 2026 metų Dakaro raliui bei pasaulio ralio-reidų čempionatui. Nuo gegužės sportininkui tenka nemažai savaičių praleisti užsienyje, kur skirtingomis sąlygomis testuojamas automobilis.
„Praėjusią savaitę pirmą kartą gavome progą išbandyti jau pagamintą „Defender D7X-R“ ralio automobilį – būtent su juo startuosime oficialiose varžybose. Todėl šiuo metu daugiausia dėmesio skiriu treniruotėms, technikos pažinimui ir fiziniam pasirengimui. O kai būnu Lietuvoje, kaip įprasta, nemažą dalį laiko užima nuosavas verslas bei nuolatinis darbas su partneriais“, – pasakoja R. Baciuška.
Pasikeitę prioritetai
Pastarieji metai R. Baciuškos gyvenime atnešė daug pokyčių – gimė dukrytė Danielė, gimtojoje Tauragėje jis susituokė su mylimąja Deimante. Be to, sportininkas tapo gamyklinės komandos „Defender“ vairuotoju – tai buvo siekiamybė nuo pat pirmųjų žingsnių autosporte.
„Atrodo, kad per vienerius metus pasikeitė tiek daug – iš nuolat keliaujančio sportininko tapau ir tėčiu, ir vyru. Jausmas – nuostabus. Tai visiškai nauja gyvenimo dimensija, suteikianti dar daugiau prasmės“, – atvirauja R. Baciuška.
Jis neslepia – tapus tėčiu, dienotvarkė apsivertė aukštyn kojomis. Jei anksčiau visas gyvenimas sukosi apie varžybas, treniruotes, keliones ir darbą, dabar rytas prasideda nuo mažų akimirkų su dukrele, o planai dėliojami taip, kad nepraleistų svarbiausių šeimos momentų.
„Rezultatai trasoje man itin svarbūs, tačiau dar svarbiau, kad dukrelė augtų matydama mane šalia. Tenka derinti veiklas, kartais prašyti artimųjų pagalbos. Esu labai dėkingas visai šeimai – jie ne tik padeda prižiūrėti, bet ir dovanoja daug dėmesio bei meilės Danielei“, – pabrėžia sportininkas.
Ramybė ir atsigavimas gimtajame mieste
R. Baciuška savo gyvenimą ir toliau kuria gimtajame krašte – Tauragėje. Sportininkas nesvarsto galimybės įsikurti kitur, nes būtent čia yra jo šaknys, visa šeima ir giminaičiai, su kuriais jį sieja ypatingai artimas ryšys.
„Čia turime viską, ko mums reikia. Tauragė – gražus, nuolat atsinaujinantis ir besitvarkantis miestas. Naujos erdvės, parkai, takai, miškai... Tikrai rekomenduoju kiekvienam čia apsilankyti. O jei prireikia didmiesčio, visada galime nuvykti vos per kelias valandas“, – pasakoja R. Baciuška.
Tiesa, sportininkas pripažįsta, kad dėl darbo specifikos kartais būtų patogiau gyventi Vilniuje ar Kaune – ten daugiausia partnerių, potencialių rėmėjų, vyksta renginiai, kur galima būti dažniau pastebėtam.
„Tačiau jei atvirai – vis tiek mieliau nuvažiuoju į sostinę ar Kauną ir grįžtu namo. Tauragė man suteikia tą ramybę ir saugumą, kurių reikia po intensyvių išvykų“, – šypteli jis.
Pasak R. Baciuškos, „namų jausmas“ Tauragėje jam tampa ypatingai svarbus po varžybų užsienyje. Sportininkas pasakoja, kad tiek prieš startus, tiek grįžęs po jų stengiasi skirti kelias dienas buvimui namuose. Ramybė ir artima aplinka padeda atsistatyti, psichologiškai nusiteikti bei susikaupti.
„Kartais būna sunku – po dviejų savaičių nuolatinio veiksmo, triukšmo, greičio staiga grįžti į tylą ir ramybę. Atrodo, net šiek tiek tuščia. Bet šiemet, kai grįžau ir namuose laukė Deimantė su Daniele, viskas buvo kitaip – ramu, bet kartu ir pilna. Dažnai sakau, kad man namai – tai ne tik keturios sienos. Visa Tauragė yra mano namai: gatvės, pažįstamos vietos, o labiausiai – miškas. Ten jaučiuosi laisviausiai ir labiausiai savas“, – pasakoja R. Baciuška.
„Namų jausmas“ Tauragėje Roko gyvenime neatsiejamas nuo saugumo ir šeimos. Trasoje saugumas visada buvo prioritetas, o tapus tėčiu šis požiūris persikelia ir į kasdienybę.
„Džiaugiuosi, kad mūsų namai apsaugoti draudimo bendrovės „Balcia“ – tai suteikia tikrai svarbų kasdienybei ramybės jausmą. Kai žinai, kad viskas patikima, gali visiškai mėgautis tiek sportu, tiek šeimos akimirkomis“, – pasakoja sportininkas.
Anot Jono Žalos, „Balcia Insurance SE“ filialo Lietuvoje rinkodaros vadovo, būsto draudimas yra viena pagrindinių apsaugos priemonių, užtikrinančių namų ir kilnojamojo turto saugumą. Be to, rudens laikotarpiu didėja būsto draudimo aktualumas. Šildymo sezono pradžia, stipresni vėjai, gausesni krituliai bei kiti sezoniški reiškiniai dažnai lemia žalų padidėjimą. Todėl dabar – tinkamas metas investuoti į savo būsto apsaugą ir išvengti galimų finansinių nuostolių.
Šiuo metu bendrovė siūlo unikalią galimybę visiems, kurie nori savo namus apsaugoti be didelio vargo, ilgų procesų bei – už mažesnę kainą. Rugsėjo 5 d. visi prisijungę prie „Balcia“ mobiliosios programėlės arba ją atsisiuntę pirmą kartą gaus 25 proc. nuolaidą būsto draudimui.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!