Dakaro finišas: ar pavyks Benediktui Vanagui pasiekti istorinį Lietuvai rezultatą?

Lenktynininkai turės pasiekti šešis tarpinius finišus. Pasak organizatorių, šiame greičio ruože nebus didelių sunkumų, tačiau klaidos kaina labai didelė. Trasą sudarys 3 proc. žvyrkelio, net 71 proc. smėlio ir 26 proc. akmenų.

Prieš lemiamą greičio ruožą netrūksta intrigų. Bene dižiausią iš jų, ar pavyks Benediktui Vanagui pasiekti istorinį rezultatą ir išsilaikyti dešimtuke.

B. Vanagas prieš lemiamą greičio ruožą bendroje įskaitoje užima 8-ą poziciją ir turi tik 5 min. 6 sek. pranašumą prieš greitą brazilą Lucasą Moraesą bei 7 min. 41 sek. prieš taip pat greitą prancūzą Mathieu Serradori, tuo tarpu iki septintoje vietoje esančio afrikiečio Ginielio De Villierso lietuviui trūksta 10 min. 27 sek.

O Rokas Baciuška kol kas yra ant podiumo bei rikiuojasi trečias. Jis „Challenger“ klasėje tik 3 min. 40 sek. lenkia čilietį Francisco Lopezą Contardo.

😀 The start of the final stage radiates a joyful and friendly atmosphere. 🤳 #Dakar2024 pic.twitter.com/hJP1nIjn6Y