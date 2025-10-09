„Crvena Zvezda“ suspendavo trenerį, komandos vairą perima asistentas

Skelbiama, kad penktadienį rungtynėse su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipai vadovaus asistentas Tomislavas Tomovičius.
„Crvena Zvezda“ nesurengė įprastos spaudos konferencijos prieš būsimą Eurolygos susitikimą ir treniravosi už uždarų durų, o I.Sfairopoulos nekeliaus su komanda į Turkiją.
Krepsinis.net primena, kad graiką prie Serbijos klubo vairo pakeis Saša Obradovičius.
Per dvigubą savaitę Eurolygoje „Crvena Zvezda“ pralaimėjo abejas rungtynes, o galutinai vadovų kantrybę perpildė nesėkmė Adrijos lygoje prieš Zadaro „Zadar“.
Specialistas iš Graikijos prie „Crvena Zvezda“ prisijungė 2023–2024 m. sezono starte. Jis nė sykio su komanda nepasiekė Eurolygos atkrintamųjų, bet 2024 m. laimėjo Adrijos lygą.
